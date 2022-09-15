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9/18全國起司漢堡日 猜猜麥當勞哪款漢堡「免費」

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9/18全國起司漢堡日 猜猜麥當勞哪款漢堡「免費」

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
9月18日「全國起司漢堡日」，全美各地的漢堡連鎖店相繼推出優惠活動慶祝。取自pexels
9月18日「全國起司漢堡日」，全美各地的漢堡連鎖店相繼推出優惠活動慶祝。取自pexels

大概沒有哪個美國人不愛起司漢堡的，甚至每年的9月18日還有一個「全國起司漢堡日」（National Cheeseburger Day），在這一天全美各地的漢堡連鎖店會相繼推出優惠活動慶祝，有的是提供折扣的起司漢堡，更棒的可能完全免費。

根據Thrillist網站報導，身為全世界最大漢堡連鎖店的麥當勞，也會在9月18日提供有折扣或「免費」的漢堡。今年麥當勞將這項優惠活動決定權交給了消費者，依據9月12、13日線上投票的結果，麥當勞在14日公布答案是：雙層牛肉吉事堡 (Double Cheeseburger)。

麥當勞在全世界擁有超過4萬家分店，想要在9月18日享有「免費」漢堡的消費者，不能直接走入家附近的麥當勞，要求「免費」的起司漢堡，只能在當天透過麥當勞的App，以1元享受這項優惠。

據統計，全美每年吃掉500億個起司漢堡，9月18日當天除了麥當勞之外，全美知名連鎖漢堡店Applebee’s、Big Deal Burger、Burger King、Dairy Queen、Shake Shack、Smashburger等都會有折扣優惠，詳細資訊可上各家官網查詢。

起司漢堡是標準的美國製 (Made in America) 產品，卡內基自然史博物館（Carnegie Museum of Natural History）網站介紹，1926年一名16歲的年輕人萊昂內爾•斯騰伯格（Lionel Sternberger）在加州帕薩迪納父親的三明治店工作時隨手切了一片起司放在漢堡上，並稱之為「起司漢堡」。經過近百年，美國人至今都無法抗拒這款美味多汁的漢堡肉、配上香濃起士的組合。

麥當勞 App 加州

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