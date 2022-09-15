9/18全國起司漢堡日 猜猜麥當勞哪款漢堡「免費」

9月18日「全國起司漢堡日」，全美各地的漢堡連鎖店相繼推出優惠活動慶祝。取自pexels

大概沒有哪個美國人不愛起司漢堡的，甚至每年的9月18日還有一個「全國起司漢堡日」（National Cheeseburger Day），在這一天全美各地的漢堡連鎖店會相繼推出優惠活動慶祝，有的是提供折扣的起司漢堡，更棒的可能完全免費。

根據Thrillist網站報導，身為全世界最大漢堡連鎖店的麥當勞 ，也會在9月18日提供有折扣或「免費」的漢堡。今年麥當勞將這項優惠活動決定權交給了消費者，依據9月12、13日線上投票的結果，麥當勞在14日公布答案是：雙層牛肉吉事堡 (Double Cheeseburger)。

麥當勞在全世界擁有超過4萬家分店，想要在9月18日享有「免費」漢堡的消費者，不能直接走入家附近的麥當勞，要求「免費」的起司漢堡，只能在當天透過麥當勞的App ，以1元享受這項優惠。

據統計，全美每年吃掉500億個起司漢堡，9月18日當天除了麥當勞之外，全美知名連鎖漢堡店Applebee’s、Big Deal Burger、Burger King、Dairy Queen、Shake Shack、Smashburger等都會有折扣優惠，詳細資訊可上各家官網查詢。

起司漢堡是標準的美國製 (Made in America) 產品，卡內基自然史博物館（Carnegie Museum of Natural History）網站介紹，1926年一名16歲的年輕人萊昂內爾•斯騰伯格（Lionel Sternberger）在加州 帕薩迪納父親的三明治店工作時隨手切了一片起司放在漢堡上，並稱之為「起司漢堡」。經過近百年，美國人至今都無法抗拒這款美味多汁的漢堡肉、配上香濃起士的組合。