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吃生蠔的季節到了 各生蠔節讓你從9月吃到11月

世界新聞網 周靜芝 / 綜合報導
時序入秋，正是東岸生蠔最肥美的季節，也是海鮮控大啖生蠔的好時機。Getty Images
時序入秋，正是東岸生蠔最肥美的季節，也是海鮮控大啖生蠔的好時機。Getty Images

時序入秋，正是東岸生蠔最肥美的季節，也是海鮮控大啖生蠔的好時機。從9月中旬到11月中，紐約各餐廳與地區將陸續推出生蠔周或生蠔節等活動，有興趣民眾可留意各主辦單位的官網，預先安排時間和購票。

所有生蠔活動中名氣最響亮、號稱美東規模最大的，當屬長島生蠔節，每年都會吸引多達20萬人湧入長島Oyster Bay這個濱海小鎮，活動熱點為吃生蠔大賽，可以觀看參賽者大吞生蠔的畫面；現場還有數十輛餐車，可以品嘗新鮮生蠔、炸生蠔等美味。主辦單位也會在入夜之後施放煙火，將氣氛帶到最高潮。

以下為紐約各地吃生蠔活動，舉辦的時間與地點如下：

史東街生蠔節 (Stone Street Oyster Festival)

由Ulysses餐廳主辦，每年都是紐約市區最盛大的生蠔活動。地點位於金融區的Stone Street街上，今年有6-10加餐廳供應生蠔，預計吸引超過萬人參加、將消耗3萬5千顆生蠔。另有酒類與其他美食搭配用餐。

日期：9月17日，中午12點至深夜

地點：58 Stone St，NYC

官網：ulyssesnyc.com

從9月中旬到11月中，紐約各餐廳與地區將陸續推出生蠔周或生蠔節等活動。取自pex...
從9月中旬到11月中，紐約各餐廳與地區將陸續推出生蠔周或生蠔節等活動。取自pexels

洛克威生蠔節 (Rockaway Oyster Fest)

活動從下午2點至5點，門票$65.62，無限量供應生蠔與啤酒。

時間：9月24日

地點：111-04 Rockway Beach Boulevard, Queens, NY 11694

活動網址：rockaway-oyster-festival

長島生蠔節 (Oysterfest)

今年是第39屆，在長島的羅斯福海灘舉行，無需入場費。

時間：10月15、16日 (11AM- 6PM)

地點：The WaterFront Center, 1 West End Ave, Oyster Bay, NY 11771

官網：theoysterfestival.org

查理斯頓生蠔周 (Charleston Oyster Week)

今年生蠔周活動時間從11月6日至18日，由各地幾個具特色的生蠔節組成，較知名的項目為：

11月12日 (周六) 的Shuckeasy，位於TBD / Distillery

11月13日 (周日) 的Oystoberfest，位於TBD / Brewery

11月17日 (周五) 的AHOYsters，位於YACHT / CHS Harbor

官網：oysterweek.com

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