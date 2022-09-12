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月餅沒發霉就還能吃？專家：放冰箱前多做一動作不易壞

世界新聞網 周靜芝/ 即時報導
中秋節剛過，許多人家中多少還有些月餅沒吃完。記者周宗禎／攝影
中秋節剛過，許多人家中多少還有些月餅沒吃完。記者周宗禎／攝影

中秋節剛過，許多人家中多少還有些月餅沒吃完，在天氣還溫暖的情況下，很容易放到發霉。到底發霉的月餅還能不能吃？關於月餅存放的幾個迷思，以及存放時冰箱前，該如何做可以延長保存期限，聽聽專家的說法：

月餅一旦發霉，很多人最常做的就是切掉發霉部分，將剩下的吃下肚。專家說，月餅發霉，主要是包裝過程受到汙染，或是有空氣進入。當月餅表面出現斑斑點點時，就表示有孢子和菌絲存在；千萬不要覺得可惜，最好將整個月餅丟掉。

有人或許認為，月餅發霉代表沒有添加化學成分，專家表示，防腐劑只是食品添加物的其中一種，即使月餅因沒加防腐劑而發霉，也可能加了其他增加風味的人工添加劑。

發霉的月餅再烤過就能吃嗎？根據專家測試，烤箱溫度在華氏400度以下，是無法將黴菌釋放的真菌毒素完全分解的，即使重新烤過，真菌毒素殘存情況可能仍十分嚴重。

很多人或許會問，月餅放到過期、沒有發霉，這樣可以吃嗎？專家表示，黴菌屬好氧性，如果包裝完整且加放脫氧劑，即使不添加防腐劑，也能夠不發霉。不過久放的月餅就算沒發霉，仍有可能滋生厭氧菌。

專家建議，月餅應該趁新鮮、未到期前吃完。未到期前但密封的月餅，可依照包裝上廠商的標示說明存放，若開封但未吃完，最好改放在抽真空的密封袋內，再放入冰箱保存。當發現月餅外觀有異狀時，最好立刻丟棄，否則吃出毛病，就得不償失了。

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