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吃玉米有哪些意想不到的好處 聽聽科學家怎麼說

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
吃玉米可以為健康帶來許多意想不到的好處。取自Shutterstock
吃玉米可以為健康帶來許多意想不到的好處。取自Shutterstock

不論你是否愛吃玉米麵包、玉米湯或只是喜歡在沙拉裡加幾粒新鮮玉米，玉米都是全世界多數家庭的主食。玉米不只是在各類料理中百搭、好吃，也為健康帶來許多連專家都沒有想到的好處。營養學家建議，讀一讀科學研究中吃玉米的附加效益，如果想改變飲食習慣，不妨看看這篇文章「靠飲食習慣消除小腹贅肉 (Eating Habits to Lose Abdominal Fat As You Age, Say Dietitians)」。

1.玉米可以降低膽固醇

如果希望膽固醇指數符合健康標準，可以在飲食中使用玉米油，這是2018年發表在營養學期刊、一項針對25名高膽固醇成年人所做的研究發現。相較於食用椰子油，每天食用4湯匙的玉米油的人，可大幅降低膽固醇指數。

2.玉米可減低罹患糖尿病風險

加點紫玉米在每天的餐桌上，可能是讓人遠離糖尿病及相關疾病之鑰。2018年一項發表於PLOS one科學期刊的研究發現，紫玉米中所含的花青素，與促進葡萄糖攝入、增加胰島素分泌，以及活化第一型的自由脂肪酸與激糖酶，這兩者是糖尿病風險是否降低的生物標記。

3.玉米可以促進消化

如果想改善功能不佳的消化系統，吃點玉米可能會有幫助。2013年發表在營養學期刊的研究發現，攝取玉米中的聚葡萄糖和水溶性玉米纖維，和促進排便有關。

4.玉米可以促進腸道菌增生

健康、平衡的腸道菌，不僅是維持腸道系統健康的主要因素，更可以促進整體的健康，因為人體70%的免疫細胞集中在腸道。

幸運地是加一些玉米在膳食中，就可以維持腸道菌的平衡。2016年發表於PLOS one科學期刊的研究發現，水溶性玉米纖維有益生元 (prebiotics，益生菌的食物) 效果，可以增加腸道系統中的益生菌數量。

5.玉米可以維持飽足感

在餐食之間吃點爆玉米花充飢，可以取代高熱量零食，一項發表在歐洲營養學期刊的研究指出，如果吃白麵包的飽足指數是!00%的話，爆玉米花的飽足指數則是154%。另一項2012年發表在營養學期刊的研究也發現，低脂肪的爆玉米花比高脂肪的洋芋片更有飽足感。

低脂肪的爆玉米花比高脂肪的洋芋片更有飽足感。取自Shutterstock
低脂肪的爆玉米花比高脂肪的洋芋片更有飽足感。取自Shutterstock

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