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減肥飲食大顛覆 照著這10規則 擺脫大腹翁、小腹婆

編譯周芳苑 / 即時報導
擁有緊實腹肌除了靠運動，正確飲食也很重要。取自pixabay
擁有緊實腹肌除了靠運動，正確飲食也很重要。取自pixabay

坊間一直盛傳除脂、擁有緊實腹肌的飲食訣竅，但很多老規則不正確，健康飲食資訊網站eatthis.com列出十項顛覆性新規。

一、多元不飽和脂肪(Polyunsaturated Fats)應避免。最常見的多元不飽和脂肪是「亞油酸」( LA)，主要來自大豆，與體重增加和炎症有關。

二、紅肉可多吃。其實，紅肉、乳製品和雞蛋提供其他健康減肥脂肪，雞蛋、牛肉和鴨肉也富含強效增肌的多元不飽和脂肪。

三、火雞和雞肉對腹肌的影響相反，火雞助長腹肌，一般雞肉讓腹部鬆馳。火雞CLA 含量特高，雞肉則富含腹肌最大敵人亞油酸(LA)。

四、乳製品。舊規是喝低脂牛奶和低脂優格，新規是塗鮮奶油。美國期刊American Journal of Clinical Nutrition研究追蹤45至75歲近3萬人，高脂肪乳製品吃得越多，糖尿病風險越低，大量吃低脂乳製品發病率反而最高。

五、暴飲暴食非源自不自律，而是受食品添加劑影響。植物油的多元不飽和脂肪會干擾對飽或餓的感受，過量食用將導致釋放飢餓信號的「內源性大麻素」過量，讓人不斷覓食。

六、有些魚吃了會發胖。如今市面上多半是養殖魚，包括多數鮭魚，以豆粕為食，LA含量特高，

七、可大量攝取正確的脂肪和熱量。堅果等高熱量食物過去被詬病，事實上含健康澱粉，有助減肥，富含纖維有助減少腹部脂肪，而且熱量高，自然少吃LA食物。

八、健康澱粉可消除腹部脂肪。小扁豆(lentil)、豌豆、燕麥片、香蕉、玉米和土豆含「抗性澱粉」(resistant starch)，腸道微生物會加以咀嚼，鍛煉腸道。

九、加工減肥食品無益。吃減肥食品，人體不必費力運作。食品營養期刊Food Nutrition Research發表的研究發現，加工食品所耗熱量是不加工食品的一半，多吃會加速增重。

十、碳水化合物。舊規要少吃，新規是多吃穀物；2014 年，倫敦帝國理工學院(Imperial College in London)團隊發現抗食慾成份「醋酸鹽」(acetate)，穀物中的纖維被消化時會釋放，自然不想進食。

雞蛋 糖尿病 大麻

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