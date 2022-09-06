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9月金秋季節 紐約各式美食盛會熱鬧登場

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
一年一度的Feast of San Gennaro是紐約最盛大慶典之一。Getty Images
一年一度的Feast of San Gennaro是紐約最盛大慶典之一。Getty Images

剛進入金秋9月，紐約客除了即將迎來的中秋節之外，還有各式好吃、好玩的美食活動，好不熱鬧。活動名稱、時間與地點整理如下：

中秋文化節

世界日報與洋河股份攜手推出的「中秋文化節」，集熱門商品展銷、資訊、工藝美術、文藝表演於一體，活動時間為9月9日（周五）下午2點至晚上9點。現場有免費月餅招待，還有獎品供抽獎，晚上6時開始，還有洋河雞尾酒可供品嚐。

中秋文化節可免費入場，地點在法拉盛喜來登酒店2樓宴會廳 (135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354)。

Skyview中秋慶祝活動

法拉盛天景購物中心Skyview在9月10日舉辦中秋慶祝活動，下午2至4點有中秋節精彩演出以及漢服體驗、中秋主題寫真；4至6點有「DIY冰皮月餅」活動，參加費用$20，包括製作4個冰皮月餅材料、精美月餅禮盒、外婆家$20抵用券。

地點在Skyview 4樓和6樓, 40-24, College Point Blvd., Queens, NY 11354。

小義大利節

一年一度的盛大慶典Feast of San Gennaro，慶祝義大利人在紐約安家落戶，今年已是第96屆。活動從9月15日至25日，共舉行11天，下城小義大利區將張燈結彩、有披薩、香腸、手工冰淇淋等義式美食、手工藝攤位。還有樂隊演出、遊樂主題區以及迷你摩天輪；17日下午2至4點的大遊行，將把節日氣氛帶到最高潮。

地點在曼哈頓下城小義大利區（Little Italy），活動免費，更多訊息詳見www.timeout.com/newyork

TWF日料博覽會

睽違三年，超級豪華、海鮮隨你吃的日料美食節(True World Food Expo)於今年回歸，買一張$100票券，便可以享受到一等新鮮海鮮、彈牙的飛驒和牛、靜岡皇冠蜜瓜、帝王鮭、素拉麵，日本直送的Sake冰淇淋、柚子涼粉，全部無限暢吃。

時間為9月18日（周日），地點位於Metropolitan pavilion (125 West 18th St, NY 10011 )，更多訊息詳見www.boomset.com/apps/eventpage/119692

今年的德國啤酒節活動整整長達兩個月。Getty Images
今年的德國啤酒節活動整整長達兩個月。Getty Images

德國啤酒節

每年9至10月，另一個熱鬧大活動就是德國啤酒節（Oktober Fest，德國十月節）。今年活動整整長達兩個月，每個周末將有系列慶祝活動，準備嗨翻紐約。這個起源於1957年的傳統活動，今年是第64屆。

17日（周六）當天為最繽紛熱鬧的遊行和慶典，一早9點從第五大道的St Patrick教堂舉行的彌撒開始，中午遊行將從65街一路往北至86街，民眾穿著德國傳統服飾踩街，遊行結束後在中央公園繼續啤酒節活動。

德國啤酒節日期為9月2日至10月31日，17日遊行活動時間為上午9點至下午1點。更多訊息詳見www.oktober-fest.nyc

皇后區夜市重開

紐約最大的國際美食夜市Queens Night Market因美網公開賽暫時關閉，將於9月17日至10月29日重新開張。這個自2015年舉辦至今的活動，受到許多華人、亞裔民眾喜愛，每年活動都可見現場擠爆的盛況。

今年皇后區夜市共有58個美食攤位與30個手工藝攤位，目前已知有來自日本、菲律賓、緬甸、巴西、墨西哥、委瑞內拉等十餘個國家的特色美食，其中當然少不了最受歡迎的台灣小吃、香港街頭大排檔、烤串、麻辣燙等國民美食。

皇后區夜市營業時間為活動期間的每周六的下午6點至午夜，地點位於New York Hall of Science, Flushing Meadow Corona Park, Queens。免費入場，更多訊息詳見www.queensnightmarket.com

美食 遊行 德國

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