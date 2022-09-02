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大咖名廚獻藝 巴哈馬烹飪暨藝術節10月21日熱鬧登場

記者張聲肇/即時報導
世界名廚加持， 巴哈馬烹飪暨藝術節將於10月21日在巴哈馬渡假村熱鬧登場。(示意圖，取自Baha Mar網站）
世界名廚加持， 巴哈馬烹飪暨藝術節將於10月21日在巴哈馬渡假村熱鬧登場。(示意圖，取自Baha Mar網站）

位於佛羅里達東南邊的巴哈馬，是適合親子旅遊的好地方，現在喜愛美食的人也有個好理由可以前往度假了。在馬卡斯‧薩穆爾遜（Marcus Samuelsson）等世界名廚加持下， 巴哈馬烹飪暨藝術節將於10月21日在巴哈馬群島首都拿騷所在的新普羅維登斯島巴哈馬渡假村（Baha Mar）熱鬧登場。

名廚師丹尼爾‧波魯德（Daniel Boulud）、達瑞歐‧且契尼（Dario Cecchini ）、阿曼達‧弗萊塔格（Amanda Freitag）和西米安‧霍爾（Simeon Hall Jr.）等也將參加這三天讓你大享口福的節慶。

開幕晚宴「夕陽西下開懷暢飲」節目，將由薩穆爾遜主持，接下來幾天，其他來自世界各地及當地的名廚，也將分別或共同展現他們精湛的廚藝，並與來賓分享、互動，讓你回來後，不怕在親友面前吹噓幾招「名廚親自指教」的美食秘訣。

來自世界各地及巴哈馬當地的名廚，也將展現精湛的廚藝，並與來賓分享、互動。(示意圖...
來自世界各地及巴哈馬當地的名廚，也將展現精湛的廚藝，並與來賓分享、互動。(示意圖，取自Baha Mar網站）

在烹飪和藝術展示會上，來賓不僅可現場觀摩廚藝達人的烹飪技巧，還可品味當代藝廊和藝術中心的巴拿馬藝術品，也觀賞巴哈馬藝術家現場創作的情況。

主辦單位不只要讓你大飽眼福，也要讓你大飽口福。一定要讓胃腸騰出足夠的空間，在「飽餐一頓」（Grand Dine-Around）會場，慢慢品味巴哈馬頂尖廚師群為您準備的45道精美菜餚和咖啡茶點。

三天節慶的高潮是名廚和藝術家聯合呈現的室外新鮮空氣餐會。要享受這頓在Long Cay私人島嶼上舉行的難得餐會，來賓得先購票。還沒去巴哈馬白色沙灘度假過的人，正好可趁這三天烹飪藝術節的機會，到巴哈馬渡假村飽覽當地風光。

美食和藝術還不夠讓你盡興的話，可到傑克尼可勞斯正牌皇家藍色高爾夫球場，打一場18洞的高球，或到耗資兩億美元剛建造完工的巴哈灣水上公園，盡情享受一番高空躍下的刺激遊戲。

這三天的節目，一定讓你對蔚藍天、白沙灘、綠海水，溫煦陽光和和善人民的巴哈馬，留下更深刻的味蕾飽足和文化充實印象。

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