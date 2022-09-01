你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過

在美國出現的一些「偽日本料理」在日本根本沒人吃過。取自pexels

提到日本 料理，哪些是你會想到的？是壽司或味噌湯，還是鐵板燒？就像許多來自世界各國的美食一樣，在美國的日本料理也和傳統的日本料理不一樣了，調整得更適合美國人的口味與生活習慣。

「日本料理的定食通常包括白飯、味噌湯和幾樣日常小菜，」Marugame Udon主廚Akinobu Matsuo說，在美國出現的一些「偽日本料理」在日本根本沒人吃過。事實上，壽司不是日本人每天吃的食物，休士頓Kata Robata 主廚Manabu "Hori" Horiuchi說，「認為日本人每天吃壽司是個錯誤的觀念，他們只有在慶典或特殊活動才吃壽司」。

根據日本廚師與專家的說法，以下是幾個在日本沒有人吃的「美國化」日本料理：

廣受美國人喜愛的加州捲 並非來自日本，可能讓人不意外。取自pexels

加州 捲

加州捲 (California Rolls) 並非來自日本，可能讓人不意外，這道廣受美國人喜愛的日本料理，事實上是1960年代出現在洛杉磯小東京區的餐廳Tokyo Kaikan的菜單上，這家餐廳廚師想尋找食材來代替生的鮪魚，便用了酪梨和煮熟的蟹肉，既有海鮮的風味，又沒有美國人不習慣吃的生魚片。

甜的綠茶

基於健康因素與特殊風味，綠茶或抹茶也成為美國人流行喝的飲料，但日本人從來不喝甜的綠茶 (Sweetened Green Tea)。Matsuo說，日本人絕不會在綠茶裡加糖，他們喜歡喝帶點苦澀的茶。

另一個從來不會出現在日本人廚房的食材，就是帶甜味的照燒醬 。取自pexels

照燒醬

另一個從來不會出現在日本人廚房的食材，就是帶甜味的照燒醬 (Teriyaki Sauce)。美國人習慣將照燒醬淋在雞肉、牛排、蔬菜 ，所有他們想得到的食物上，但在日本不會這樣用。Matsuo解釋說，照燒醬對日本人來說太甜了，在日本照燒醬是烤雞肉或豬肉的過程中使用，很少用來當作沾醬。

鐵板燒餐廳

鐵板燒餐廳 (Hibachi Restaurants) 在美國許多地方都可以看見，所有顧客圍坐在一張鋪著鐵板的大桌子，主廚在鐵板上料理顧客點的牛排、蝦、雞、蔬菜、炒飯、麵，和其他美國人喜愛的食物。但是在日本，平的鐵板是用來做什錦燒或文字燒這類煎餅式的食物，它們以其他食材混合了捲心菜或甘藍菜，上面再加上柴魚片、醬汁等，吃起來更有飽足感。

調味的魚類壽司捲

日本料理中調味料用得很少，所以任何的壽司捲不會出現調味的鮪魚、鰤魚、蟹肉 (Spicy Fish Sushi Rolls) 等。Horiuchi說，日本料理十分清淡，日本人吃壽司時，寧可只有海苔、生魚片和醋飯。

壽司醬和特殊材料

美式壽司總是加上大量的蛋黃醬和蒲燒醬。在日本，醬汁是非必要的食材，不會加到壽司上，其他像是酪梨、芒果、炸脆片和魚卵等添加物，在日本更是罕見。