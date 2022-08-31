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星巴克秋季飲品上市 燕麥控有更多選擇

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
星巴克的秋季飲品上市，讓人感受到秋天來了。取自星巴克網站
星巴克的秋季飲品上市，讓人感受到秋天來了。取自星巴克網站

雖然氣溫還沒有太大的變化，但星巴克的秋季飲品已迫不急待上市；或許讓人真實感受到秋天來了，不是氣溫降低或樹葉變黃，而是現在開始可以點杯南瓜肉桂拿鐵(Pumpkin  Spice Latte)了。

星巴克今年共有三種秋季限定口味：南瓜肉桂拿鐵、海鹽焦糖摩卡(Salted Caramel Mocha)以及巧克力印度奶茶拿鐵(Chocalate Chai Tea Latte)。

延續南瓜奶油冷釀咖啡系列，星巴克南瓜肉桂拿鐵推出已19年，在以南瓜為主角的季節飲品中，還有去年新開發的蘋果脆片燕麥奶瑪奇朵 (Apple Crisp Oatmilk Macchiato)。星巴克秋季選單上的飲料都可以客製，讓顧客把秋天的氣氛帶回家。

秋季飲料中最受歡迎的南瓜肉桂拿鐵，是以適當比例調配混合南瓜風味糖漿與熱牛奶，最後淋上奶油和南瓜肉桂香料，喝著熱呼呼的拿鐵時，濃濃的南瓜肉桂香味隨之飄散，嚐到的是滑順、微甜的牛奶，讓秋日午後的心情頓時溫暖了起來。

而海鹽焦糖摩卡口味獨特，新鮮海鹽加入香甜的焦糖摩卡，鹹味帶引出摩卡巧克力的甜味，意外地毫無違和感。巧克力印度奶茶拿鐵則帶有濃濃的肉桂與微辣，與加入的牛奶、巧克力，完美取得平衡，為即將到來的秋冬季節，帶來暖胃也暖心的幸福情緒。

喝熱咖啡的同時，也可搭配星巴克今年秋天推出的點心，同樣以南瓜為主角，有加入新鮮南瓜的南瓜奶油起司馬芬(Pumpkin Cream Cheese Muffin）,有著濃厚的南瓜口感，南瓜麵包蛋糕( Pumpkin Bread）外皮紮實、內餡鬆軟，南瓜司康(Pumpkin Scone) 是南瓜口味英式鬆餅，外層淋上糖霜與南瓜糖漿，烤過後口感更酥脆。

星巴克 牛奶 咖啡

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