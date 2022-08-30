跟著查氏餐館指南 吃遍紐約10大高CP值餐廳

查氏餐館指南(Zagat Restaurant)日前公布紐約市性價比(CP值)最高的十間餐廳。取自Caracas Arepa網站

查氏餐館指南(Zagat Restaurant)日前公布紐約市 性價比(CP值)最高的十間餐廳，平均一人只要29.8元，但仍會依個人點餐內容而異。

1. Pearl Oyster Bar：「珍珠蠔吧」(Pearl Oyster Bar)以烤蠔和龍蝦著名，堪稱紐約市西村(West Village)頂級餐廳之一，提供緬因州海鮮等誘人海產菜單，龍蝦必須事先預定才吃得到。

餐點評分：27，平均價格：53元。地址：18 Cornelia Street, Greenwich Village

Pearl Oyster Bar的龍蝦餐須先預訂。取自Pearl Oyster Bar網站

2. Taverna Kyclades：坐落皇后區阿斯托利亞(Astoria)的希臘海鮮餐館「Taverna Kyclades」堪稱首屈一指的頂級希臘餐館，不用事先訂位就能吃到道地又新鮮的希臘海鮮餐點。

餐點評分：26，平均價格：38元。地址：33-07 Ditmas Blvd, Astoria Queens，以及228 1st Avenue, East Village

Taverna Kyclades希臘海鮮餐館坐落皇后區阿斯托利亞。取自Taverna Kyclades

3. Mighty Quinn's Barbeque：開放式自助餐風格的「巨人奎恩燒烤」(Mighty Quinn's Barbeque)，以美式直火燒烤的烹調方式，供應最棒的肋排、牛腩等佳餚。

餐點評分：26，平均價格：26元。地址：103 2nd Avenue, East Village

開放式自助餐風格的「巨人奎恩燒烤」。取自Mighty Quinn's Barbeque網站

4. Caracas Arepa：想嘗嘗委內瑞拉玉米餅？Caracas Arepa Bar自2003年起，致力供應自製的道地委國美食 和兼容並蓄的用餐氛圍。

餐點評分：26，平均價格：21元。地址：93 East 7th Street, East Village

在Caracas Arepa可嘗到委內瑞拉玉米餅及該國美食。取自Caracas Arepa網站

5. Totto Ramen：道地的日本麵館「鳥人拉麵」(Totto Ramen)供應各式湯頭，選用蔥、洋蔥、紫菜、叉燒和菊苣熬製而成的雞湯湯頭，讓顧客在舒適環境享用豬肉或雞肉拉麵。

餐點評分：25，平均價格：21元。地址：366 West 52nd Street, Hell's Kitchen

「鳥人拉麵」提供道地的日本拉麵。取自Totto Ramen網站

6. Taim：吃膩大魚大肉，不妨選擇Taim提供的以色列蔬食沙拉三明治。Taim主廚Einat不藏私地分享她特製的沙拉三明治，除了傳統配料之外，也可以自選食材與醬汁搭配。

餐點評分：25，平均價格：15元。地址：222 Waverly Place, Greenwich Village，以及45 Spring Street, Nolita

Taim提供以色列蔬食沙拉三明治，取自Taim網站

7. Buttermilk Channel：「酪乳頻道」(Buttermilk Channel)的炸雞配鬆餅早午餐廣受顧客喜愛，去年挾著優質家庭服務、美食和酒單進軍布魯克林，立刻成為眾人齊聚觥籌交錯的聚集地。

餐點評分：25，平均價格：47元。地址：524 Court Street, Carroll Gardens, Brooklyn

「酪乳頻道」(Buttermilk Channel)的炸雞配鬆餅早午餐廣受顧客喜愛。取自Buttermilk Channel網站

8. Katz's Delicatessen：卡茨熟食店(Katz's Delicatessen)提供厲害的手切燻牛肉和鹽醃牛肉(corned beef)三明治，自1888年以來精準捉住老饕的胃。

餐點評分：25，平均價格：26元。地址：205 East Houston Street, Lower East Side

卡茨熟食店的燻牛肉三明治，自1888年以來精準捉住老饕的胃。取自Katz's Delicatessen網站

9. Ippudo：來自日本博多(Hakata)的正統豚骨拉麵「一風堂」(Ippudo)在東村(East Village)吸引著對東洋文化瘋狂的老饕，登門品嘗精心熬煮的湯頭與費工耗時準備的叉燒。

餐點評分：25，平均價格：32元。地址：65 4th Avenue, East Village

「一風堂」(Ippudo)在東村吸引著對東洋文化瘋狂的老饕。取自Ippudo網站

10. Lombardi's Pizzeria：坐落曼哈頓(Manhattan)小義大利 區(Little Italy)的「倫巴第比薩店」(Lombardi's Pizzeria)是美國最古老的比薩店之一，以燃煤磚爐烘烤每一份經典的義大利饗宴，讓顧客回味無窮。

餐點評分：24，平均價格：25元。地址：32 Spring Street, Nolita