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不希望太早被糖尿病纏上 快戒掉這6類飲料

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
日常偏好的某些飲料會干擾身體的血糖，戒掉它們可以讓身體變得更健康。取自pexels
日常偏好的某些飲料會干擾身體的血糖，戒掉它們可以讓身體變得更健康。取自pexels

糖尿病被稱為「安靜的疾病」(the quiet disease)，因為它總是在暗中潛伏、偷襲我們的身體。高血糖，這個早期糖尿病和第2型糖尿病，都沒有任何症狀、也不會痛。糖尿病照護與教育專家Molly Wagman說，「這是高血糖為何如此可怕，你不會感覺有任何異狀直到你需要服藥」。

根據疾病管制中心 (CDC) 統計，全美有9千6百萬成年人有早期糖尿病症狀，而80%的人毫無感覺。這也是定期檢查如此重要，美國糖尿病協會在2022年將須做糖尿病檢查的年齡降低了10年，認為35歲以上成年人都需要接受定期檢查。

35歲以上成年人至少要做糖化血紅蛋白(A1C)、空腹血糖 (fasting plasma glucose) 或葡萄糖耐受性 (oral glucose tolerance) 其中一項檢查，知道自己是否高血糖很重要，因為第2型糖尿病會損害你的血管、腎臟、眼睛和心臟。如果要做血糖檢查，可和家庭醫生討論；但如果想尋求較不具侵襲性的方法，看自己是否罹患糖尿病，不妨檢視每天喝的飲料。

日常偏好的飲料會干擾身體的血糖，就像習慣高碳水化合物、高糖飲食、烘焙食物、白麵包、米飯和其他穀類製品，但Wagman警告，含糖飲料比食物更危險，因為更容易被吸收，「只要喝上幾口，就等於一頓飯所攝取的碳水化合物和糖」。

以下幾類飲料都會讓血糖提升至危害健康的程度，戒掉這些習慣，可以讓身體變得更健康。

碳酸和含糖飲料對血糖有害，每天喝一兩次含糖飲料的人罹患第2型糖尿病的風險將增加2...
碳酸和含糖飲料對血糖有害，每天喝一兩次含糖飲料的人罹患第2型糖尿病的風險將增加26%。取自pexels

1 碳酸飲料、含糖茶飲

碳酸和含糖飲料對血糖有害：根據糖尿病保健期刊對超過30萬人所做的調查發現，每天喝一兩次含糖飲料的人，比起每個月只喝少於一次的人，罹患第2型糖尿病的風險將增加26%，因為無法得知，市售的碳酸飲料和含糖茶飲到底加了多少糖。

養成閱讀營養成分表籤上的碳水化合物和添加幾公克糖的習慣，俄亥俄州立大學Werner醫學中心研發人員Kimberly Pierpont說，任何碳水化合物都會讓血糖上升。同時也要注意成分表中其他糖類名稱：蔗糖、玉米糖漿、高果糖漿、蜂蜜、楓糖漿、焦糖、龍舌蘭糖漿 (agave nectar)、葡萄糖、麥芽糖、糖蜜 (molasses)、原糖 (raw sugar)。 Pierpont 說，飲食中的蛋白質和健康的脂肪，可以降低含糖飲料對血糖的影響。

2 特調咖啡

咖啡不是問題，黑咖啡甚至含有益健康的多酚 (polyphenols)，但若咖啡加了糖和牛奶，就讓它和一罐碳酸飲料沒有兩樣。「添加高卡路里、高脂肪的糖和奶精，讓日常喝的咖啡成了肥胖的元凶之一，」食品營養專家Trista Best說，若想要控制血糖，最糟糕的就是咖啡裡加糖和奶精。黑咖啡對健康有益，嘗試之後或許不久就會習慣、喜歡上不放糖與奶精的咖啡。

即使是100%純果汁，對血糖也有不良影響。取自pexels
即使是100%純果汁，對血糖也有不良影響。取自pexels

3 看似健康、其實不然的飲料

某些飲料標榜「純天然能量飲料」、「100%純果汁」和「有機水果製成」，Wagman說，別讓這些「健康面具」欺騙了你的身體。Wagman說，目前很流行的能量、運動飲料和加味茶，它們都添加了糖，讓口味變甜，即使是100%純果汁，對血糖也有不良影響。

她說，僅4盎斯—喝上三口—的果糖就等於一顆普通大的柑橘。改為直接吃柑橘，可以獲得所有養分和纖維。

4 在熱天喝冷飲

在咖啡加冰塊或喝冰的飲料，對影響血糖沒有任何差別，如果飲料裡含糖，加冰塊不會讓它變得更健康。即使關切高血糖問題，但某些人會認為在大熱天喝杯甜的冰咖啡和雪泥沒有關係。

健身教練Steve Theunissen說，一杯普通20盎斯的雪泥，含83克糖，「你很難發現市售的低糖雪泥，但可以在家自己用水果製作健康版雪泥，網路上很容易找到製作的方法。」Theunissen也提醒遠離冰咖啡和運動飲料，20盎斯裝的它們通常含74、34克的糖。

5 牛奶製成的奶昔

奶昔常被忽略會影響血糖，運動專家Katie Tomaschko說，奶昔通常被認為很健康，但添加的植物奶中有糖分存在，例如砂糖、龍舌蘭糖漿或蜂蜜。記得新鮮牛奶中也含有被稱為乳糖 (lactose) 的天然糖分，這也是受關注的糖分來源。

Tomaschko說，大部分奶昔包含蔬菜或水果 (果肉) 裡的纖維素，可以防止血糖升高；但如果有糖尿病或初期糖尿病症狀，就要注意這些飲料的警示。

酒精會改變肝臟產生血糖，導致血糖迅速下降。取自pexels
酒精會改變肝臟產生血糖，導致血糖迅速下降。取自pexels

6 酒精飲料

雖然一小杯威士忌或其他烈酒不含糖，但如果是雞尾酒又另當別論。健身專家David Brendan提醒，紅酒、白酒都含有糖與碳水化合物，啤酒則含有碳水化合物，所以喝酒可能會讓血糖升高或導致肥胖。

酒精會改變肝臟產生血糖，導致血糖迅速下降，這稱為低血糖 (hypoglycemia)。Brendan說，施打胰島素的人，必須注意喝酒後血糖的變化。

Wagman指出另一個酒類飲料的事實，它會影響用餐時、飲酒後的血糖指數。她說，不常喝酒的人在喝下幾杯之後，會傾向吃更多高碳水化合物食物，或喝更多飲料。

總之，如果有喝以上幾種飲料的習慣，可能會導致罹患糖尿病，最好快戒掉這些習慣。

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