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認識波本威士忌 參觀百年來曼哈頓第一家蒸餾酒廠

世界新聞網 / 周靜芝即時報導
經過一百年，紐約曼哈頓終於出現了一家合法的威士忌蒸餾酒廠。取自Great Jones網站
經過一百年，紐約曼哈頓終於出現了一家合法的威士忌蒸餾酒廠。取自Great Jones網站

馬克吐溫在品嘗威士忌時曾說過：「貪婪不是件好事，但威士忌是個例外」。在夏天逐漸進入尾聲，偶爾會讓人感到一絲秋意時，紐約客手上的飲料或許也將從冰涼的精釀啤酒，改為在地生產的波本威士忌

想認識美國這個威士忌大國的生產歷史，只要參加蒸餾酒廠舉辦的導覽活動或試飲室，便可一窺梗概。在1920年到1933年實施禁酒令之前，紐約市生產的威士忌佔全美產量四分之一強，這些蒸餾酒廠多集中於布魯克林DUMBO和Vinegar Hill 與Brooklyn Navy Yard的工業區。一百年後，紐約市區曼哈頓在去年秋天終於出現了一家合法的威士忌蒸餾酒廠。

Great Jones設有寬敞的品酒空間。取自Great Jones網站
Great Jones設有寬敞的品酒空間。取自Great Jones網站

Great Jones蒸餾酒廠經過6年的籌備，在一片2萬8千平方英尺的空間裡，規劃了蒸餾設備、試飲室和幾個小酌和用餐的地方，其中包括一個地下酒吧。Great Jones雖是主打酒品，但是在餐廳的料理上也不含糊，特別聘請名廚來助陣。

Great Jones蒸餾酒廠創辦人Juan Domingo Beckmann說，Great Jones的開幕，是一百年後曼哈頓再度擁有一座威士忌蒸餾酒廠，象徵了紐約精神與歷史一個新里程碑。Juan Domingo Beckmann家族11個世代以來均致力釀造代表紐約精神的波本威士忌，希望這個擁有金黃色澤的液體，再度在曼哈頓發揚光大。

Great Jones的紀念商品區。取自Great Jones網站
Great Jones的紀念商品區。取自Great Jones網站

對威士忌有興趣的民眾可以上網預約不同的體驗課程，最基本的參觀威士忌釀製過程，收費35元，若加上適合烹飪的雞尾酒製作課程，收費145元；對調酒有興趣的人，可以報名收費110元的課程。Great Jones蒸餾酒廠網址https://greatjonesdistillingco.com

對威士忌有興趣的民眾可以上網預約參觀威士忌釀製過程。取自Great Jones網...
對威士忌有興趣的民眾可以上網預約參觀威士忌釀製過程。取自Great Jones網站

曼哈頓 紐約市 布魯克林

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