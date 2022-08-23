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「生活教主」瑪莎史都華時尚餐廳 拉斯維加斯開業

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導
瑪莎‧史都華被封為「美國最會賺錢的家庭主婦」。Getty Images
瑪莎‧史都華被封為「美國最會賺錢的家庭主婦」。Getty Images

被封為「美國最會賺錢的家庭主婦」的瑪莎‧史都華 (Martha Stewart)，以自己為品牌販售「有品味的生活態度」，成功締造橫跨出版與網購的王國。2004年股票內線交易事件，曾讓瑪莎‧史都華入獄、沉寂一段時間，之後她繼續拓展事業版圖，今年高齡81歲的瑪莎又有了新的事業—The Bedford餐廳，8月13日在拉斯維加斯賭場巴黎渡假村盛大開幕。瑪莎表示，這家餐廳是以她在紐約貝德福 (Bedford) 的莊園為藍本，設計出這家風味獨特的餐廳。

盡管瑪莎涉足從炊具食譜、雜誌、出版書籍等事業。但在這之前，從未開過餐廳，隨著她在巴黎渡假村開設的The Bedford餐廳，她的頭銜又增加了餐廳老闆這一項。

瑪莎以她在紐約貝德福的莊園為藍本，設計出風味獨特的The Bedford餐廳。取...
瑪莎以她在紐約貝德福的莊園為藍本，設計出風味獨特的The Bedford餐廳。取自The Bedford by Martha Stewart

瑪莎在記者會上表示，她很高興餐廳能在拉斯維加斯巴黎度假村開幕，這是她的第一家餐廳。她與整個團隊不眠不休地努力，希望將她在紐約貝德福的莊園用餐氛圍引介至拉斯維加斯。瑪莎說，她認為遊客會被他們的創意所吸引，因為這些都是她在自己家中為家人和朋友所提供的菜餚。

The Bedford餐廳是由瑪莎和她的團隊共同開發，菜單採用當地的新鮮食材，烹煮出各式創意料理。瑪莎的粉絲們還可以在現場享用到瑪莎蒂尼雞尾酒、瑪莎麗塔雞尾酒等不同風味的飲品。

The Bedford餐廳從裝飾到菜單，都有著瑪莎濃濃的個人風格。取自The B...
The Bedford餐廳從裝飾到菜單，都有著瑪莎濃濃的個人風格。取自The Bedford by Martha Stewart

The Bedford餐廳從裝飾到菜單，都有著瑪莎濃濃的個人風格。「在這裡可以吃到我家的菜餚，這是根據多年來我的家族世代相傳的食譜做出來的，」瑪莎在接受訪問時說，「包括媽媽教我做的餃子，也會出現在菜單上」。這個名為Martha's Pierogis的餃子，內餡由馬鈴薯和奶油組成，還可選擇添加魚子醬和酸奶油。

在這座1925年建造的歷史建築內，瑪莎規劃出194 個座位的用餐空間，讓客人可以真正了解她在自己家中的生活。The Bedford餐廳每天下午 5 點至晚上 10 點 30 分供應晚餐，附近還有巴黎渡假村內另一知名餐廳Nobu。

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