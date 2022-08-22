香港移民創飲茶界傳奇餐廳 鯉魚門保存粵菜宴席文化
廚師在炭火上滾動著烤乳豬，直到豬皮呈現均勻金黃色，口感酥脆。孩子們爭食放在竹製蒸籠裡的點心，餐廳則是他們父母當年結婚時擺喜酒的相同地點。乍看之下，位於金山灣區戴利市(Daly City)的鯉魚門(Koi Palace)餐廳，25年來絲毫沒有改變，堅持延續粵菜傳統。但在鯉魚門走新潮路線的分店俏龍軒(Dragon Beaux)、彩籠(Palette Tea House)、彩苑(Palette Tea Garden)，則可看到外皮染成五種顏色的小籠包等創意菜單。
1996年，來自香港的移民兄弟吳德民(Ronny Ng)、吳少朗(Willy Ng)經營的鯉魚門隆重開幕，兄弟倆之前已在舊金山地區聯手開立鑊熟小館(Wok Shop Cafe)、快活谷(Happy Valley)兩家餐廳。吳德民在香港曾任廚師，負責廚房，吳少朗則打理前台及企業經營。
吳氏兄弟1990年從鑊熟小館退股，快活谷餐廳1996年初頂讓別人之後，吳少朗一度以為餐廳生意已經沒戲唱了。後來，在房地產仲介磋合之下，他們接受冒險挑戰，在280號州際公路(I-280)附近一處可以容納450人的場地開傳統式中國海鮮餐廳，市場對象則是灣區迅速成長的華人移民以及郊區居民。
鯉魚門開幕25年一路走來，忠實顧客與餐廳員工都隨著歲月增長，吳少朗擔心對粵菜不熟悉、不懂中文的年輕消費者，可能對上門光顧感到卻步，「到餐廳來可能覺得像個陌生人，覺得鯉魚門不適合自己」。
吳少朗面對的新挑戰是，讓新一代消費族群喜歡粵菜，並且複製廚房團隊運作模式，不需要有受過傳統中餐訓練的廚師坐鎮。他找到的解答是，小籠包變成五言六色的面貌呈現，幕後的中央廚房(commissary kitchen)則有各種廚具機械，以及60名員工的龐大陣容。
鯉魚門如今在密爾比達(Milpitas)、都柏林(Dublin)也有分店，讓華裔消費者享受傳統美食及宴客文化。
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