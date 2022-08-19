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披薩吃不完 日本達美樂曝加熱秘訣 1招恢復嚼勁口感

世界新聞網
日本達美樂分享披薩加熱的秘訣。取自推特@dominos_JP
日本達美樂分享披薩加熱的秘訣。取自推特@dominos_JP

買了一整個披薩，若是吃不完、會放到冰箱冷藏，但再次加熱的口感，往往沒有剛出爐的那樣香脆好吃­，對於消費者的這個困擾，日本達美樂分享了「加熱秘訣」，表示能恢復披薩原本的嚼勁與蓬鬆口感。

網友分享了日本達美樂的推文表示，吃剩的披薩從冰箱拿出來後，不一定要用烤箱烤，可以直接用微波爐加熱，就能恢復披薩原本的口感。推文中寫道，可先將披薩放在盤子上、蓋上保鮮膜，然後在旁邊放入一杯水，接著設定500W小火微波1分鐘（若披薩是冰在冷凍庫，則可設定微波3分鐘）。旁邊放一杯水的功用，是能在加熱過程中產生水蒸氣，讓披薩恢復蓬鬆的口感，還能更有嚼勁。

貼文一出，日本網友展開熱烈討論，許多人也留言分享自己的經驗：「有這樣做過，的確比較鬆軟」、「在吃之前先用平底鍋加熱，上面放一點水，蓋上蓋子，中火烤到香！」、「用烤麵包機會更鬆脆」、「覺得還是用烤箱最好吃，酥酥脆脆」、「想要蓬鬆軟嫩的用這個做法不錯，想要酥脆的用烤的最棒」、「我都是把它包好，然後放到微波爐裡，等它變熱以後，再用烤箱或烤麵包機烤脆」。

日本

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