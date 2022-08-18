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紐約美食快閃店 刺激用餐前腎上腺素

編譯徐薏茹／即時報導
綠點區(Greenpoint)的墨西哥餐廳Taqueria Ramirez以香料烤豬與墨西哥夾餅為招牌美食，店家宣布將於Greenpoint Fish & Lobster餐廳推出快閃活動。圖取自Taqueria Ramirez(左) 與 Greenpoint Fish & Lobster (右) IG
綠點區(Greenpoint)的墨西哥餐廳Taqueria Ramirez以香料烤豬與墨西哥夾餅為招牌美食，店家宣布將於Greenpoint Fish & Lobster餐廳推出快閃活動。圖取自Taqueria Ramirez(左) 與 Greenpoint Fish & Lobster (右) IG

快閃店(pop-up)在紐約市一直相當盛行，過去幾年人氣更是水漲船高，成為如今餐飲界不可或缺的一種經營方式，這些如雨後春筍般冒出的快閃店變得比以往更有趣，但也更難追蹤，美食情報網「紐約食客」(Eater NY)整理出8月的紐約快閃活動供民眾參考。

Taqueria Ramirez / Greenpoint Fish & Lobster

位於綠點區(Greenpoint)的墨西哥餐廳Taqueria Ramirez以香料烤豬(al pastor)與其他肉類墨西哥夾餅(taco)為招牌美食，店家在Instagram宣布日前於Greenpoint Fish & Lobster餐廳推出快閃活動，從傍晚5時開始，到晚間10時結束。

店家將準備融合海鮮的墨西哥菜餚，包括香料烤鮟鱇魚(monkfish al pastor)、鮪魚玉米餅(tuna tostada)、aguachile等，先搶先贏。

地址：114 Nassau Avenue, at Eckford Street, Greenpoint

Doshi/Little King

快閃店Doshi 19日將在比肯市(Beacon)新開幕咖啡廳Little King推出限定活動，主廚蘇珊．金(Susan Kim)的拿手菜為韓式小吃，她將在Doshi推出韓式便當doshirak，欲知更多詳情請前往Instagram追蹤消息。

地址：199 Main Street, at Willow Street, Beacon

Zoë's Doughies/ Stissing House

貝果專賣店Zoë's Doughies 14日起連續三個周日將在Stissing House餐廳舉辦快閃，活動時間為上午9時到下午2時，烘焙師柔伊·卡南(Zoë Kanan)將親手製作各式新奇口味的貝果，第一周錯過的民眾可於21、28日前往快閃店品嘗美味貝果。

地址：7801 S. Main Street, Pine Plains

Billion Oyster Project/ Strangeways

威廉斯堡(Williamsburg)餐廳Strangeways主廚艾丁頓(Ken Addington)將與綠點區餐廳Fish & Lobster主廚羅素(Orion Russell)在快閃活動合作推出海鮮餐點，以此支持生態教育計畫Billion Oyster Project與Newtown Creek Alliance。

兩大主廚將在18日晚餐時間聯手，120元的餐點包含雞尾酒、牡蠣、三道海鮮；現在已可至線上餐廳預訂平台Resy訂位。

地址：302 Metropolitan Avenue, at Roebling Street, Williamsburg

墨西哥 美食 紐約市

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