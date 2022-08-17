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好市多好逛好買…但這10種食物 專家勸你少碰

CNBC：中國需要台積電的程度 更甚台積電需要中國

紐約最好吃的巧克力店 今年也賣起中秋月餅

世界新聞網 周靜芝 / 綜合報導
瑪麗貝爾今年推出的中秋月餅。取自MarieBelle New York網站
瑪麗貝爾今年推出的中秋月餅。取自MarieBelle New York網站

位於曼哈頓下城、被紐約時報評為全紐約最美味巧克力的瑪麗貝爾 (MarieBelle New York)，在紐約一炮而紅後，登陸日本多個城市成為人氣巧克力名店，又在香港開設網店，受到不少名人和明星的喜愛。

把巧克力當精品賣的瑪麗貝爾巧克力，今年特別限量推出中秋禮盒，以法國及日本食材，融合了傳統手工月餅技術，及法式、紐約藝術風，外型討喜。另一款巧克力中秋禮盒，也應景地印上中文「秋」字，及嫦娥、月兔、曼哈頓月夜等圖案，讓人看了愛不釋手。

瑪麗貝爾巧克力今年特別限量推出中秋禮盒。取自MarieBelle New Yor...
瑪麗貝爾巧克力今年特別限量推出中秋禮盒。取自MarieBelle New York網站

18年前，學時尚出身的宏都拉斯移民瑪麗貝爾．利伯曼 (Maribel Lieberman) 因為熱愛巧克力，在曼哈頓開設了第一家巧克力精品店，推出自己調配設計的產品。瑪麗貝爾巧克力在用料與外觀上都非常講究，口感濃郁而不甜膩，最令人印象深刻的是，每一顆巧克力外表都塗繪紐約各著名景點的縮影，顏值高得讓人捨不得吃下它，堪稱巧克力中的藝術品。

瑪麗貝爾剛開幕就被脫口秀女王歐普拉評為她最愛產品之一。品味獨具的瑪麗貝爾巧克力迅速走紅之後，受到亞洲市場的青睞，曾被INC雜誌評為美國發展最快的私人企業之一。

宏都拉斯移民瑪麗貝爾．利伯曼 (Maribel Lieberman) 因為熱愛巧...
宏都拉斯移民瑪麗貝爾．利伯曼 (Maribel Lieberman) 因為熱愛巧克力，成功打造出巧克力王國。取自MarieBelle New York網站

有「美國巧克力女王」之稱的瑪麗貝爾曾說過，她熱愛中國文化，希望把她用畢生心血打造的精品巧克力帶給世界人口大國—中國，這或許也是瑪麗貝爾巧克力沒有放棄華人糕餅市場中業績最旺的中秋節的原因吧。

MarieBelle New York地址：484 Broome St，網站https://mariebelle.com

曼哈頓 日本 歐普拉

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