我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

佛州華裔法官照片被競選對手做成梗圖 引發歧視爭議

紐約百年魚貨市場 轉型全方位異國風美食廣場

編譯洪毅／即時報導
位於紐約Pier 17、一度人去樓空的舊富爾頓魚市場搖身一變成為「Tin Building」美食廣場。取自Tin Building網站
位於紐約Pier 17、一度人去樓空的舊富爾頓魚市場搖身一變成為「Tin Building」美食廣場。取自Tin Building網站

紐約曼哈頓南街海港(South Street Seaport)的景色正在轉變中，其中位於Pier 17、一度人去樓空的舊富爾頓魚市場(Fulton Street Fish Market)如今搖身一變，成為名為「Tin Building」的美食廣場，從食材零售到現成餐飲，從咖啡到糖果，從中餐到義式料理，堪稱是提供全方位的飲食服務。

據美食網站「Eater」報導介紹，自19世紀末以來，富爾頓魚市場曾經是全美最重要的海產批發中心，但自20世紀中葉後，海產交易因為從漁船載或轉向卡車直送而開始沒落，1995年的火災更對富爾頓魚市場造成致命打擊，10年後，魚市場搬遷到杭特點(Hunts Point)，建築體日益傾頹。

到2014年，法裔名廚暨餐飲業經營者馮格里奇頓(Jean Georges Vongerichten)與地產商Howard Hughes Corporation合作，開發舊富爾頓魚市場；馮格里奇頓表示，他1986年初到紐約時，他第一個探索的地方就是富爾頓魚市場，當時他曾連續半年每天早上造訪供應商以取得貨源。

這對合作夥伴的投資額達到1億9460萬元之鉅，因為舊富爾頓魚市場年久失修、日漸傾頹，為了穩固建築體，改建成為十分艱鉅的工程，必須加裝或更換200根鋼筋混凝土樁以穩固建築，其中許多混凝土樁必須打進海裡，建築體還必須向後移動32呎，地基加高六呎。

「Tin Building」美食廣場有當地海鮮料理、日本壽司、中國菜，拉美料理，...
「Tin Building」美食廣場有當地海鮮料理、日本壽司、中國菜，拉美料理，義大利披薩、法式料理等；酒吧涵蓋項目也遍及雞尾酒、啤酒、紅酒及日式清酒。取自Tin Building網站

現在的「Tin Building」占地面積5萬3000平方呎，由Roman and Williams主導內部設計，成為紐約30多間美食廣場的新成員，其內部走的是全方位的路線，食品零售涵蓋麵包、三明治、雞蛋、肉品、乳酪、水果、香檳、魚子醬及各種調味品等。

各類型的餐廳亦一應俱全，從紐約當地的海鮮料理到日本的壽司、印度的Dosa，中國菜，西班牙式的拉美料理，義大利的披薩，或是法式料理的蝸牛，甚至是全生的韃靼牛肉等；酒吧涵蓋項目也遍及雞尾酒、多種啤酒、從法國到美國東西兩岸的紅酒，以及日式清酒等。

其他餐飲服務，還包括咖啡店、麵包店，以及從巧克力、冰淇淋到糖果的各種甜點等。

Tin Building目前的營業時間為每周四至周日，從中午至下午五時。

美食 咖啡 義大利

上一則

點上這款蠟燭 家裡可以聞起來像Junior’s起士蛋糕

延伸閱讀

魯西迪紐約遇刺 伊朗外交部否認涉案

魯西迪紐約遇刺 伊朗外交部否認涉案
通膨衝擊 阿拉斯加最嚴重 紐約「影響反而小」

通膨衝擊 阿拉斯加最嚴重 紐約「影響反而小」
紐約州長霍楚訪華埠 力挺小商家 允撥款改善社區安全

紐約州長霍楚訪華埠 力挺小商家 允撥款改善社區安全
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
調查川普涉干預喬州大選 朱利安尼成目標

調查川普涉干預喬州大選 朱利安尼成目標
紐約醫師被控性侵 疑獄中自殺亡

紐約醫師被控性侵 疑獄中自殺亡

熱門新聞

好市多近期打算針對幾項產品與營運策略做些調整，部分對消費者是利多，部分則未必。取自iStock

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

2022-08-09 10:18
目標百貨有部分商品售價比好市多、沃爾瑪便宜。Getty Images

跌破眼鏡了…這10種商品 在目標百貨買比好市多划算

2022-08-15 10:39
退休存款要有多少才夠用？隨著通貨膨脹、每月生活開銷、股市波動等因素，還有生活當中可能出現的各種狀況，都可能讓退休存款因此縮水。報系資料照片

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

2022-08-09 09:56
家有年長者，可以檢視今年有哪些省錢優惠可以提出申請。Getty Images

年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請

2022-08-08 10:05
準備退休的人了解將來面對什麼樣的稅率很重要。Getty Images

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

2022-08-12 10:07
即使通膨問題嚴重，但廉價一元商店的某些商品在購買前可以再想一下。Getty Images

一元店這10項商品 花再少錢都不值得

2022-08-10 09:55

超人氣

更多 >
張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰

張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰
一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增

一條USB搞定偷車 起亞挑戰全美蔓延 芝韓系車遭竊暴增
洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄

洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄
敗光亡母遺產 窮到陪酒拍AV 日崩壞星2代閃婚2個月玩完

敗光亡母遺產 窮到陪酒拍AV 日崩壞星2代閃婚2個月玩完
張柏芝第三胎生父疑曝光？全家自拍神祕男意外入鏡

張柏芝第三胎生父疑曝光？全家自拍神祕男意外入鏡