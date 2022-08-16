紐約百年魚貨市場 轉型全方位異國風美食廣場

位於紐約Pier 17、一度人去樓空的舊富爾頓魚市場搖身一變成為「Tin Building」美食廣場。取自Tin Building網站

紐約曼哈頓南街海港(South Street Seaport)的景色正在轉變中，其中位於Pier 17、一度人去樓空的舊富爾頓魚市場(Fulton Street Fish Market)如今搖身一變，成為名為「Tin Building」的美食 廣場，從食材零售到現成餐飲，從咖啡 到糖果，從中餐到義式料理，堪稱是提供全方位的飲食服務。

據美食網站「Eater」報導介紹，自19世紀末以來，富爾頓魚市場曾經是全美最重要的海產批發中心，但自20世紀中葉後，海產交易因為從漁船載或轉向卡車直送而開始沒落，1995年的火災更對富爾頓魚市場造成致命打擊，10年後，魚市場搬遷到杭特點(Hunts Point)，建築體日益傾頹。

到2014年，法裔名廚暨餐飲業經營者馮格里奇頓(Jean Georges Vongerichten)與地產商Howard Hughes Corporation合作，開發舊富爾頓魚市場；馮格里奇頓表示，他1986年初到紐約時，他第一個探索的地方就是富爾頓魚市場，當時他曾連續半年每天早上造訪供應商以取得貨源。

這對合作夥伴的投資額達到1億9460萬元之鉅，因為舊富爾頓魚市場年久失修、日漸傾頹，為了穩固建築體，改建成為十分艱鉅的工程，必須加裝或更換200根鋼筋混凝土樁以穩固建築，其中許多混凝土樁必須打進海裡，建築體還必須向後移動32呎，地基加高六呎。

「Tin Building」美食廣場有當地海鮮料理、日本壽司、中國菜，拉美料理，義大利披薩、法式料理等；酒吧涵蓋項目也遍及雞尾酒、啤酒、紅酒及日式清酒。取自Tin Building網站

現在的「Tin Building」占地面積5萬3000平方呎，由Roman and Williams主導內部設計，成為紐約30多間美食廣場的新成員，其內部走的是全方位的路線，食品零售涵蓋麵包、三明治、雞蛋、肉品、乳酪、水果、香檳、魚子醬及各種調味品等。

各類型的餐廳亦一應俱全，從紐約當地的海鮮料理到日本的壽司、印度的Dosa，中國菜，西班牙式的拉美料理，義大利 的披薩，或是法式料理的蝸牛，甚至是全生的韃靼牛肉等；酒吧涵蓋項目也遍及雞尾酒、多種啤酒、從法國到美國東西兩岸的紅酒，以及日式清酒等。

其他餐飲服務，還包括咖啡店、麵包店，以及從巧克力、冰淇淋到糖果的各種甜點等。

Tin Building目前的營業時間為每周四至周日，從中午至下午五時。