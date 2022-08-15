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珍珠奶茶好喝又對味 網揭「加這一物」是關鍵

聯合新聞網
網友認為珍珠奶茶就要喝奶精泡的才對味。 (示意圖，報系資料照片)
網友認為珍珠奶茶就要喝奶精泡的才對味。 (示意圖，報系資料照片)

街頭手搖飲店相當多，各個品牌都有自己的特色產品，其中「珍珠奶茶」可說是每間店的必備品項。一名網友在網路上發文，認為珍珠奶茶就要喝奶精泡的，因為鮮奶茶就和水沒有兩樣，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在社群網站PTT上以「珍奶就是要喝奶精泡的才對味」為題發文，原PO認為喝鮮奶茶就和喝水一樣，整體沒有什麼濃厚的味道，「珍奶就是要喝奶精泡的，奶精味越濃越好」。此外，原PO提到小時候喝的古早味珍奶最好喝，「現在的珍奶就喝清心還可以，反而珍珠鮮奶茶我喝不到幾次，珍奶還是喝奶精泡的比較好喝吧！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「只能喝奶精的，因為鮮奶加茶會拉肚子」、「超級喜歡奶精」、「奶精喝起來比較香」、「都要喝珍奶了，幹嘛喝加鮮奶的」、「沒錯！都喝珍奶了，管他健不健康」、「化學的比較好喝，口感比較好」、「沒錯！不健康的才好喝」、「奶精奶茶的化學味最對味」、「奶茶就是要喝奶精的，奶味才會夠香」、「真的！沒有奶精就很沒喝垃圾飲料的感覺」、「喝珍奶都是奶精派的，一直覺得鮮奶茶味道很怪」。

另外，也有網友持不同意見，「因為我有高血壓，所以必須妥協鮮奶茶」、「我比較喜歡鮮奶的，奶精有時候會很膩」、「奶精喝沒幾口就膩了，鮮奶的味道比較自然」、「奶精的我不行」、「鮮奶的喝習慣了就喝不回奶精」、「太有負擔了，還是會選鮮奶的」、「有機會可以喝看看好一點的鮮奶茶，那個茶香跟奶味同時展現，交融卻清澈的感覺跟鬼一樣」。

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