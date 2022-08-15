你知道嗎？這些知名食物的名字 都來自他們

三明治。記者陳立凱攝影

如果有一道菜或是飲料，以你的名字命名，每個人應該都會感到無比光榮吧。除了雞尾酒「血腥瑪麗」命名來自16世紀英格蘭女王瑪麗．都鐸 (Mary Tudor)、一款香檳的名字來自17世紀本篤會修士唐．培里儂 (Dom Pérignon) 、輕盈雪白的夏季甜點「帕芙洛娃」取名自20世紀俄羅斯芭蕾舞者安娜．帕芙洛娃 (Anna Pavlova) 之外，還有哪些人名與至今仍廣受歡迎的食物有關呢？

宮保雞丁 (Kung Pao chicken)

中餐館菜單上必備的宮保雞丁，相傳是清朝光緒年間的四川總督丁寶楨所發明，這道菜是他招待客人時家廚煮的菜餚。由於丁寶楨時任太子少保，所以被稱為「丁宮保」，因此這道菜就被稱為「宮保雞丁」。

宮保雞丁。報系資料照片

三明治 (Sandwich)

國民美食三明治的命名，據說是來自18世紀英國貴族第四代「三明治伯爵」約翰·孟塔古 (John Montagu, 4th Earl of Sandwich)；三明治伯爵愛打橋牌，經常打得廢寢忘食，他為了方便在玩牌時容易進食，要求僕人提供兩片麵包夾肉的食物，伯爵的朋友品嚐後大聲叫好，便將之命名為三明治。

貝里尼 (Bellini)

這款經典的義大利 雞尾酒，最早來自威尼斯的哈利酒吧，獨特的水蜜桃風味與粉紅色彩，讓酒吧主人人朱塞佩·西普里亞尼 (Giuseppe Cipriani) 聯想到15世紀威尼斯藝術家喬瓦尼·貝里尼一幅畫中聖人長袍的顏色，便以貝里尼為名。

墨西哥 捲餅 (Nachos)

這道菜名字來自1940年代德州、墨西哥交界處一家餐廳總管的暱稱Nacho，他在餐廳打烊後，為了服務上門的美軍眷屬，把廚房剩下的墨西哥薄餅(tortilla)切成三角形油炸，再配上巧達起司和辣椒。在被問到菜名時，他說這是「我的特製菜 (Nacho's especiales)」。這種吃法傳到最後就變成了Nachos，這位Nacho先生後來自己開了餐廳，還出了Nachos的食譜。

櫻桃冰淇淋 (Cherry Garcia ice cream)

美國知名冰淇淋品牌Ben & Jerry’s經典的櫻桃口味冰淇淋，名字中的Garcia是為了向搖滾樂團「感恩至死(Grateful Dead)」的主音吉他手和歌手傑瑞．賈西亞 (Jerry Garcia) 致敬。據了解，這個點子還是來自B&J的一位顧客，他是這個搖滾樂團的鐵粉。

魯賓三明治 (Reuben sandwich)

這款三明治出現在20世紀早期，是將牛肉、瑞士起司、德國酸菜、俄式沙拉夾在麵包裡去烤。儘管以魯賓為名，卻有不同的說法，其中之一是來自阿諾德．魯賓 (Arnold Reuben)，紐約一家熟食店的猶太店主。但內布拉斯加州奧哈馬的居民則認為，這是當地黑石酒店 (Blackstone Hotel) 的大廚伯納德．施密爾(Bernard Schimmel) 為撲克牌玩家魯賓．卡拉庫弗斯基(Reuben Kulakofsky) 所發明的食物。

威靈頓牛排 (Beef Wellington)

在1960年代，威靈頓牛排是菜單上頗受歡迎的一道菜，取名來自英國在1815年滑鐵盧一役中，對抗拿破崙的戰爭英雄威靈頓公爵。牛肉外裹上酥皮的作法，或許在更早之前便有了，「威靈頓」一名則是後來才加上的。

卡布奇諾 (Cappuccino)

咖啡 族喜愛的卡布奇諾，名字和某一個人無關，倒是和嘉布遣兄弟會 (the Capuchin friars) 的修士有關。他們身上穿的褐色修士袍，給了19世紀維也納的咖啡業者靈感，咖啡加牛奶最早便是出現在維也納。但是在義大利espresso咖啡機發明之前，卡布奇諾上面是沒有奶泡的。

班尼迪克蛋 (Eggs Benedict)

著名的美式早午餐，由英式馬芬、水波蛋、培根、荷蘭醬、蔬菜所組成。它的名字由來眾說紛紜，從華爾街銀行家Lemuel Benedict、Le Grand Benedict家族到銀行家兼帆船運動員E.C. Benedict都沾上邊，但其實它就是法國料理les œufs à la bénédictine的美式版本。

瑪格麗特披薩 (Margherita pizza)

這款簡單又經典的義大利披薩，佐料為綠色巴西利、白色乾酪與紅色番茄，顏色正如義大利國旗。據說這是拿坡里一家披薩店主Raffaele Esposito發明的，為的是慶祝瑪格麗特 (Margherita of Savoy) 皇后在1889年到訪。她也讓這款披薩從此大受歡迎。