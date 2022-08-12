辣不死人誓不休…加州網紅炸雞店8/19插旗紐約

風靡加州 、辣不死人誓不休的戴夫辣雞（Dave's Hot Chicken）即將在紐約市 插旗了。這家被稱為「北美最好吃的炸雞」，因擁有全世界最辣的小吃配方而聞名，招牌餐點以田納西傳統的納許維爾熱辣雞為基礎，結合了哈瓦那辣椒、魔鬼椒和卡羅萊納死神辣椒，也被稱為「世界上最辣的炸雞」。紐約第一家分店將於8月19日在曼哈頓中城第八大道、靠近哥倫布圓環處開幕。

戴夫辣雞的餐點以炸雞塊、炸雞堡和薯條為主。辣度分為七個等級：從No spice（不辣）、Lite mild（微辣）、Mild（小辣）、Medium（中辣）、Hot（辣）、Extra hot（超辣）到Reaper（死神辣），訂餐時可以自選。根據嘗試過的網友表示，「超辣」約和韓國知名火辣雞肉炒麵 (火雞麵) 相當，至於「死神辣」則是火雞麵辣度的五、六倍。

總部位於洛杉磯的戴夫炸雞，2017年在好萊塢東邊停車場起家，短短幾年風頭越來越盛，分店也越開越多，目前在美國、加拿大擁有超過700家分店；連巨星歌手Drake都是大股東之一，演員山繆傑克森 (Samuel Jackson) 和退休的NFL球星麥可史崔漢 (Michael Strahan) 也加入投資 行列。

這家炸雞界的網紅潮店，除了被消費者認為炸雞熱辣香脆、鮮嫩多汁，沒有人可以抗拒之外，行銷手法也是噱頭十足，據說要點辣死人口味「死神辣」的顧客，要先簽下「生死狀」，店員才敢下單；而多數顧客表示，中辣口味就已經辣到嘴發麻、胃抽筋了。

戴夫炸雞對進軍大蘋果信心滿滿，CEO比爾．菲爾普斯 ( Bill Phelps) 表示，未來將在紐約市五區共開設20家分店，紐澤西則以14家為目標。戴夫炸雞想在炸雞店品牌林立的紐約市佔有一席之地，就要看嘴巴挑剔的紐約客埋不埋單了。

戴夫炸雞紐約店地址：944 8th Avenue，營業時間每日 10:30 am至 11 pm。