在「夢想叢林」用餐 鮮花動物環繞、鳥叫蟲鳴伴奏

拉斯維加斯百樂宮酒店(Bellagio)推出前所未有的沉浸式用餐體驗。取自Bellagio網站

賭城 拉斯維加斯(Las Vegas)百樂宮酒店(Bellagio)推出前所未有的沉浸式用餐體驗，遊客將能夠於百樂宮室內主題花園Bellagio Conservatory、Botanical Gardens中，在花叢、瀑布與各式植物造景的環繞下享用美味餐點。

新打造的「花園桌」(Garden Table)最多可容納六人，位於「夢想叢林」(Jungle of Dreams)展覽的中心，周邊環繞著20呎高的獅子像、紅鶴、長頸鹿等動物塑像，全由鮮花與種子精心設計而成，並以小鳥、蟋蟀的叫聲與風聲作為背景音樂。

「夢想叢林」(Jungle of Dreams)展覽環繞著動物塑像，並以小鳥、蟋蟀的叫聲與風聲作為背景音樂。取自Bellagio網站

「夢想叢林」將展出至9月10日，共有28個動物塑像，多達1萬株左右的植物與花卉，原先的熱門拍照景點則改造成新的用餐空間。

花園桌餐點由鄰近的兩間餐廳Michael Mina Bellagio與Sadelle's Café負責供應，提供固定價格菜單。

Michael Mina餐廳的晚餐包括五道家庭式菜餚，以餐廳的海鮮餐點為特色，包括味噌漬魚、蔥薑烤全魚、鮪魚夏威夷 拌飯佐蓮藕；晚餐一人250元，周三到周日，傍晚5時至晚間10時供應。

Sadelle's Café供應的早午餐包括餐廳的人氣貝果，搭配煙燻鮭魚與番茄、黃瓜、酸豆等配料，還有肉桂捲、酪梨吐司、葡萄柚雞尾酒等餐點；早午餐一人75元，每日上午9時到下午2時供應。

「花園桌」擺飾充滿熱帶風情。取自Bellagio網站

百樂宮餐飲部副理瓦格納(Josef Wagner)說：「Bellagio Conservatory是拉斯維加斯最多人造訪與攝影 的景點，我們想要開創全新且沉浸式的方法，讓我們的顧客體驗這個空間的美麗。Conservatory的視覺、聲音、色彩與活力，結合Michael Mina及Mario Carbone主廚策畫的烹飪之旅，共同打造出百樂宮獨有的史詩體驗。」

百樂宮集團表示花園桌將配合未來所有的Bellagio Conservatory室內花園展覽，菜單隨季節變換，且符合展覽設計主題；花園桌最多可預訂六人，用餐限制兩小時。

欲體驗花園桌的遊客可撥打702-693-7317或上百樂宮網站預訂。