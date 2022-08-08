台、日式風味街頭美食節 8月紐約登場

亞洲街頭美食節將把台灣與日本夜市小吃，搬到位於雀兒喜的日本餐廳Nirikoh內。取自IG Upstairs NYC-1

喜愛台灣與日本 小吃的紐約客有福了！8月18日 (周四)，由UpstairNYC所策畫的一項亞洲街頭美食 節(Asian Street Food Fest)，將把台灣與日本夜市小吃，搬到位於雀兒喜的日本餐廳Nirikoh內。

這場活動特色在於把傳統街頭小吃，以精緻料理手法呈現，並將占地6000平方英尺的Norikoh Chelsea變身為高檔夜市。整個室內與室外座位區，將洋溢著音樂及日式風情的壁畫，並以華美的燈籠照亮整個空間。

喜愛小吃美食的消費者除了可以嘗到紅燒肉刈包、芋頭甜甜圈、日式烤雞串等風味小吃外，還可品嘗消暑解渴的日本札幌、朝日、麒麟啤酒和具有東亞風味的雞尾酒。

菜單上所有餐點單價均介於10至15元間，另外 UpstairsNYC 也提供了數量有限的優惠券，包括一杯免費啤酒、餐點折價6元以及酒類飲料在10點前享Happy Hour優惠價。

主辦單位鼓勵消費者先上網預購門票，門票分為12和15元兩種，用餐現場採「先到先得」服務方式，但上網預購門票者可獲保證能夠入場。

Norikoh Chelsea地址為43 W 24th St, New York，18日活動時間為下午5–11點，更多資訊請登入IG @upstairsatnyc 帳號。