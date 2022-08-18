美中關係走下坡 秦剛：裴洛西訪台 傷害中國尊嚴

中國駐美大使秦剛近日接受半島電視台英文頻道節目專訪，強調裴洛西訪台傷害了中國人民的民族尊嚴跟感情。（取材自中國駐美大使館官網）

中國駐美大使秦剛 近日接受外媒訪問時表示，美國眾院議長裴洛西 訪台「傷害了中國人民的民族尊嚴和感情」，他也強調中美關係正在走下坡，雙方互信程度低是因為美國「中國恐懼症氾濫」。

據中國駐美大使館官網訊息，秦剛16日接受半島電視台英文頻道「底線」（The Bottom Line）節目主持人、「國會山報」特邀編輯克萊門斯（Steve Clemons）專訪，秦剛表示，裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台是「魯莽的挑釁之舉，是對美台實質關係的升級，違背美方在中美三個聯合公報中作出的承諾」。

他強調，中國反對強烈還因為裴洛西訪台時，「宣稱美國和蔡英文 當局站在一起，而蔡英文所屬的民進黨把謀求『台獨』明確寫入了黨綱，美方這就是在為『台獨』分裂勢力撐腰打氣」。

對於主持人提問，美國國安系統都曾對裴洛西訪台表達關切，認為會觸發緊張，陸方是否感到欣慰？秦剛則回應，「我們只看結果」。

他指出，國會是美國政府的一部分，有義務遵守和履行美國的外交政策，「任何國家都只有一套外交政策，總不能行政部門有一套，國會另有一套吧。我們對已經發生的事態強烈不滿，認為美國行政部門沒有為勸阻她竄訪盡力」。

對於台灣問題，秦剛反駁主持人認為是美國人民更支持「自由」的論點，他強調台灣問題「從根本上說不是民主和自由的問題，而是中國國家主權和領土完整的問題，是中國人民的民族尊嚴問題」。

他並指出，「當中國人民看到佩洛西竄訪台灣，給『台獨』分裂勢力站台時，反應非常強烈。這是公然挑釁，傷害了中國人民的民族尊嚴和感情」。

對於中國與美國關係，秦剛強調「現狀非常令人擔憂，正在走下坡路」。他認為美國確實存在「中國恐懼症」，而且還在蔓延，「中國科學家、中國留學生在美越來越感到不安全。我們各領域正常交流合作也受到這種恐懼的負面影響」。

對於雙方如何恢復互信，他指出需要回到最本源的東西，「即美方應公正客觀地看待中國的發展意圖，牢記兩國共同利益和責任遠大於分歧。不應讓差異或分歧阻礙雙邊關係發展，成為對抗和敵視的理由」。