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解放軍追裴洛西專機吃癟？港媒：美軍電子戰更勝一籌

中央社／台北15日電
圖為聯邦眾院議長裴洛西8月初訪台時搭乘的C-40C專機。（本報資料照片）
圖為聯邦眾院議長裴洛西8月初訪台時搭乘的C-40C專機。（本報資料照片）

聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台，解放軍海空大動員，追蹤她自馬來西亞起飛的專機意圖震懾卻被美軍徹底反制，中美雙方在南海及台海上空的電子戰過招，解放軍可說是打敗仗。

香港「南華早報」（SCMP）14日報導，據軍方消息來與軍事專家分析，裴洛西的專機未抵台前，以及她離台後中共解放軍發動報復性的圍台軍演，美中雙方在偵察與電子戰展開激烈攻防。

中國官媒喉舌中央電視台報導，針對裴洛西和她的隨行訪團成員，搭乘於2日自吉隆坡飛往台北的專機，解放軍海空大動員在多個不同的據點，展開「全面的追蹤與跟監」。

央視引述解放軍國防大學教授孟祥青少將指出，這次解放軍海空偵搜行動的意圖就是要「震懾」美方。不過南早報導說，消息來源透露，解放軍多架戰機與055型驅逐艦執行的跟監卻灰頭土臉收場。

消息來源透露：「解放軍調度電戰機如殲-16等若干架及多艘戰艦，試圖鎖定裴洛西的專機，但沒有成功，因美國國防部指派護衛裴洛西的美軍航艦打擊群藉由電子干擾，使得解放軍幾乎所有的電戰設備都掛了。」

據中國搜尋引擎百度百科，殲-16性能與美國最新的F-15EX多用途戰鬥機相當，配備主動電子掃描相控陣雷達（AESA），可同時識別攻擊多個目標，具備遠距離超視距空戰能力和強大的對地、對海打擊能力。

此外，裴洛西這回訪台搭乘的專機採罕見的迂迴飛行路線，也就是先飛向東南方的印尼婆羅州，之後大轉彎沿著菲律賓東部朝北，未遭遇任何阻攔並順利降落在台北松山機場。

獨立空軍分析人士何元明（音譯，He Yuan Ming）說，不意外解放軍艦艇追不到裴洛西的專機，因為「就算055型（驅逐艦）的雷達搜索範圍號稱可達500公里，但實際上並非如此」。

據中國搜尋引擎百度百科，055型號稱與美國海軍勃克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦性能旗鼓相當，在航艦打擊群當中，主要負責防空、反艦、反潛和對陸攻擊。

南早報導說，裴洛西離台後，解放軍展開規模前所未有的報復性圍台軍演，中美又再度展開電子戰的角力與過招，包括台灣與日本也共同出拳。

據中國政府支持且位於北京的組織南海戰略態勢感知計畫（SCSPI），解放軍軍演的第2天，美軍調派至少7架偵察和早期預警機在台灣海域附近，分別包括監視解放軍飛彈試射的偵察機RC-135V與RC-135S。

還有3架P-8A海神式巡邏機、3架E-3G哨兵式預警機與1架U-2S高空偵察機，並有6架KC-135空中加油機備援。

總部在加拿大的「漢和防務」（Kanwa Asian Defense）創辦人兼總編平可夫（Andrei Chang）說，儘管雙方都沒挑明，但藉由美軍的大動作部署可推估，美國海軍很可能已知解放軍在台灣外海部署潛艦。

平可夫並指出，軍演期間，台灣政府說，解放軍在台灣的北部、南部與東部海域共發射11枚飛彈，日本則披露，當中有5枚落在日本的專屬經濟海域，但中國一概沒有承認。

他說：「北京不願披露究竟射了幾枚飛彈，而台日的聲稱可視為向中國示警，並正告台日能偵測並追蹤解放軍的飛彈，這也是電子戰戰術的一環。」顯示美軍極可能介入其中。

而解放軍演習期間發射的飛彈無所遁形，平可夫指出，想必是台灣新竹的樂山雷達站建功。

南早報導說，自2013年啟用的樂山雷達站最遠可偵測5000公里外發射的飛彈，甚至2000公里之外的發射物體鉅細靡遺動態都能一一掌握，包括中國大陸與整個南海都在這座雷達站的監控範圍內。

平可夫指出：「這套長程早期預警雷達系統經美方協助而建置於樂山，目前美國的專家仍常駐於雷達站內。」

前述的消息來源透露，美中兩方電子戰可溯及1995至1996年的台海危機。

消息來源指出，當時飛彈試射期間，解放軍的雷達系統幾乎全都被美軍打掛，「這也是促成中國自主研發北斗衛星導航系統的主要原因」，並說中美雙方都相當關注於評估彼此在電戰方面的實力。

消息來源說：「藉由這回軍演，中美雙方都亟欲檢視彼此的電子戰戰力，尤其解放軍極渴望確認，他們的軍事科技是否足以因應可能爆發的台海衝突。」

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