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與裴洛西同行訪台 高野：中國威嚇未得逞

中央社東京13日專電
本月初隨同眾院議長裴洛西訪台的眾院退伍軍人事務委員會主席高野。美聯社
本月初隨同眾院議長裴洛西訪台的眾院退伍軍人事務委員會主席高野。美聯社

本月初隨同眾院議長裴洛西訪台的眾院退伍軍人事務委員會主席高野11日接受日本時事社專訪時被問及訪台一事。他說中國人試圖進行實際的威嚇，但未能成功。

高野（Mark Takano）在受訪時被問及有關裴洛西一行8月初的亞洲行是否受到中國要求放棄訪台的施壓。高野表示，知道對於中國的反彈是有一些爭議，但他自己做出判斷，敦促裴洛西應按計畫訪台。因為如果放棄訪台的話，就會形成中國能左右國會議員外訪行程的「新常態」。

被問及裴洛西一行從馬來西亞前往台灣的途中是否受到中國威嚇一事時，高野表示，中國人嘗試進行實際的威嚇，但裴洛西一行不理會，中國沒得逞。中國顯然是在施展「威脅戰術」，絕不容許中國那樣的行徑。高野說，他無法再更加詳述。

被問及台灣的現狀是否得以維持的問題，高野指出，台灣的現狀正瀕臨危機，中國階段性的擴大威嚇，並企圖讓周邊允許新常態。譬如，中國表示，「我們可將飛彈擊落在日本的專屬經濟區（EEZ）。而且中國還不承認該海域有EEZ。」高野說，絕不能容許中國的這種態度。

美國對台灣有事（有緊急狀況）時是否軍事介入採「模糊戰略」政策。被問及這個「戰略模糊」政策是否發揮功能的問題時，高野答說，沒必要改變「戰略模糊」政策。有必要同時很明確的讓世人知曉不容許中國孤立台灣，應該持續主張台灣的繁榮與民主對中國的發展做出了貢獻。因此，一定要將美日韓的同盟網變得更堅固。

被問及目前惡化的日韓關係是否改善的問題，高野表示，日韓關係如果能修復的話，將對中國的盤算造成很大的影響。韓國總統尹錫悅正有意採取正確的行動，但尹錫悅若要獲得政治上的力量還需一些時間。

高野1960年生於加州河濱郡，祖父是日裔一世。他1983年畢業於哈佛大學後，曾擔任公立學校英文教師等，2012年眾議院選舉時，他以民主黨籍候選人身分參選，首度當選。他於2019年出任眾院退伍軍人事務委員會主席。他是國會中第一位出櫃的亞裔同性戀者。

高野2021年11月25日率跨黨派議員團訪台，翌日拜會總統府致詞時說，相信未來美國官員訪台「會變成常態」。

裴洛西 眾院 日本

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