裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰

美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）。（Getty Images）

華爾街日報引述知情人士說法報導，聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台前，中國國家主席習近平 與美國總統拜登 通話時傳達北京 無意開戰、現在不適合爆發全面危機的訊息。

報導援引接近中國決策圈的未具名人士表示，習近平為中方外交努力數個月仍無法阻止裴洛西訪台感到灰心。北京擔心裴洛西此行可能引發骨牌效應，其他國際政治人物紛紛訪台，提升台灣國際地位，可能促使台灣宣布獨立。

這些人士說，北京長遠目標是實現兩岸統一，但當前重心仍放在防止台獨。

聽取7月28日習近平與拜登通話簡報的人士提到，習近平雖警告拜登，裴洛西訪台會產生後果，但他也示意中方無意與美國開戰、雙方需要「維護和平與安全」。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇說，習近平與拜登通話時闡述「中方在台灣問題上的原則立場」。多名拜登政府官員表示，他們向北京表明華府恪守長期奉行的一中政策，但國會議員有權訪問台灣。

裴洛西8月2日至3日訪台，成為25年來訪台最高層級美方政要。中方隨後在台灣周邊海空域舉行大規模軍事演習，暫停與美方在氣候變遷等領域的合作，並凍結與美方部分軍事聯繫管道。

報導引述洞悉北京思維的人士表示，中國領導階層試圖強勢回應之餘，避免引發美國及其盟友拉高緊張態勢的反應。

報導寫道，習近平在意的是中共第20次全國代表大會今年稍晚召開前維持穩定。但中方行為已導致美中關係更加緊張，美國盟邦安全憂慮加深。亞洲與歐洲多國擔心，北京在裴洛西訪台後的作為，可能是更直接對台施壓的新階段開端。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）說：「北京接下來對台灣將超級敏感，這是未來幾個月美中關係的重要特徵。」

報導提到，習近平面對新冠疫情防疫措施和其他政策造成中國內部不滿聲浪高漲，亟欲展現權威，選在裴洛西訪台前和拜登通話帶有政治風險。但知情人士說，習近平最終決定和拜登通話，目的是讓美中衝突風險降到最低。

中國外交政策圈對安排領袖間往來一向很小心，深怕另一方若在雙邊往來後馬上做有違北京利益的事，中方面子可能掛不住。

舉例來說，習近平2016年在華府會晤時任美國總統歐巴馬、同意簽署巴黎氣候協定3個月後，歐巴馬在白宮歡迎西藏流亡精神領袖達賴喇嘛到訪。此事在中國帶來政治衝擊，北京外交圈仍記憶猶新。

裴洛西訪台計畫4月首度曝光後，中方官員就不斷警告華府。裴洛西後來因確診COVID-19而延後訪台。

聽取7月底「拜習通話」簡報的人士說，拜登通話時向習近平解釋美國立法、行政、司法三權分立，並提醒習近平，前聯邦眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）25年前曾訪問台灣。

這些人士說，習近平與拜登最終同意保持溝通，繼續推動日後當面會談的計畫。如果這次會面在習近平取得中共總書記第3任期後發生，將在北京被視為習近平地位提升。

但部分外交分析家預期，習近平下一任期將更大膽對抗美國、施壓台灣等地。