五角大廈未改解放軍攻台評估 控北京切香腸創造新現狀

美國國防部負責政策的次長卡爾（Colin Kahl，圖）8日表示，北京一再穿越海峽中線，逼近台灣的海岸線，是「切香腸式」地創造新現狀。Getty Images

解放軍 鎖台軍演造成區域情勢緊張，美國國防部負責政策的次長卡爾（Colin Kahl）8日表示，北京 一再穿越海峽中線，逼近台灣的海岸線，是「切香腸式」地創造新現狀；美國的「一個中國」政策不變，美軍將在未來幾周內如同往常般持續通過台海。

卡爾說，美國並未改變對解放軍侵略台灣的評估。

美國參謀首長聯席會議主席密利 （Mark Milley）去年底曾評估，中方在未來24個月內不太可能嘗試武力奪台，媒體詢問，鑑於解放軍舉行大規模軍演，侵略時間表是否會縮短到2年內發生，卡爾被問到此事時表示，「不」。

卡爾說，北京正試圖創造新現狀和新常態，目標是脅迫台灣和國際社會，因為台灣海峽之於全球經濟有著重要地位。

卡爾說，中國以美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台為由「製造危機」，他說，「很清楚地，中國試著脅迫台灣，脅迫國際社會，美國不會上當，這也不會奏效。」

卡爾說，美國的「一個中國」政策沒有改變，美國支持現狀，基於台灣關係法提供台灣自我防衛的能力，「變的是中國的政策」。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）上周在回應解放軍演時預告，美機艦將在未來數周內，依據國際法穿越台海；卡爾8日重申這項行動，強調會如常持續通過台海。