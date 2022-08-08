紐時：中國大肆軍演後「取得台灣的方式受更大侷限」

中國解放軍的飛彈、軍艦和戰鬥機在包圍台灣的72小時下建立一道防火牆，成為北京當局對美國眾議院議長裴洛訪問台灣發出的「熾熱警告」。（美聯社）

中國解放軍的飛彈、軍艦和戰鬥機在包圍台灣的72小時下建立一道防火牆，成為北京 當局對美國眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）訪問台灣發出的「熾熱警告」。

紐時報導，即使中國展示軍事實力讓其他西方政客不願效仿裴洛西訪台，但此次軍演同時降低通過談判贏得台灣的希望。北京當局的策略可能會加深台灣的疑慮、即能否與中國共產黨達成和平持久的解決方案，尤其是在習近平 的領導下。

習近平現在表明自己願意拿出「恐嚇性的軍棍」，試圖擊退北京當局認為是危險的台美聯盟。雖然演習原定於7日結束，但台灣當局不確定演習是否完成、中國軍方也沒有明確宣布已經完成。面對持續的壓力，中國用來壓制台灣的策略可能會加深彼此的不信任，更有專家警告「這可能在極端情況下使北京和華盛頓陷入全面衝突」。

曾在北京擔任外交官的澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）表示「明天不會發生爆發，但它提高與美國在台灣問題上發生危機、衝突甚至戰爭的總體可能性」。

但中國學者就台灣問題提出的建議突顯北京方面的想法與大多數台灣人可以接受的東西之間的鴻溝。中國研究建議派中國官員維持對台灣的控制，特別是如果中國以武力取得台灣的控制權，中國就必須對台灣實施國家安全法、就像2020年香港面臨的狀況。