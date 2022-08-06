裴洛西訪台國際關注 吳釗燮、27駐外館長上外媒發聲

外交部長吳釗燮（圖右）及27位台灣駐外館長，近日都上外媒發聲。（外交部提供）

美國聯邦眾院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）訪台，中國大動作在台灣周遭軍演、也對美國祭出反制措施，台灣動態受全世界關注。外交部表示，外交部長吳釗燮及27位台灣多地駐外館長，在8月3日到5日之間都接受國際媒體訪問，為台灣發聲。

外交部指出，吳釗燮5日接受英國廣播公司（BBC）專訪，說明裴洛西議長訪台意義，並警示民主國家密切關注及防止威權主義擴張，目前也已有包括駐美國代表蕭美琴大使、駐歐盟 兼駐比利時代表蔡明彥大使、駐法國代表吳志中大使等27位台灣駐外大使、代表及處長接受當地主流媒體訪問，其他媒體採訪邀約也陸續進行中。

外交部表示，台灣無懼中國外交部長王毅的叫囂和各地中國戰狼的挑釁，接受國際媒體訪問，努力為台灣發聲，讓全世界各地都聽到台灣冷靜而堅毅不屈的聲音「今天，是台灣外交官站上國際視聽舞台的時刻。」

駐外館長已受訪名單包括：駐美國代表蕭美琴大使、駐歐盟兼駐比利時代表蔡明彥大使、駐法國代表吳志中大使、駐德國代表謝志偉大使、駐西班牙代表劉德立大使、駐義大利 代表李新穎大使、駐瑞典代表姚金祥大使、駐奧地利代表張小月大使、駐瑞士代表黃偉峰大使、駐印度代表葛葆萱大使、駐印尼代表陳忠大使、駐吐瓦魯林東亨大使、駐斐濟代表周進發大使、駐巴拉圭韓志正大使、駐宏都拉斯張俊菲大使、駐智利劉聿綺代表、駐秘魯張幼慈代表、駐厄瓜多莊輝恩代表、駐荷蘭陳欣新代表、駐以色列李雅萍代表、及相關駐外辦事處處長等27位。

外交部表示，吳釗燮將會持續攜手駐外館長，籲請國際輿論持續關注台海安全情勢，台灣堅持民主自由核心價值，樂願與理念相近國家深化友好互動，並致力維護台海和平穩定現狀。

外交部也呼籲國際輿論持續聲援民主台灣，共同遏止中國不理性的軍演行動，共同維護以規則為基礎的國際秩序及印太區域的自由開放與和平穩定。