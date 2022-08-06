我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台民視新聞遭駭 直播畫面出現「一點都不能少」

殺華裔外賣郎嫌犯自殺 中餐館老闆：真相石沉大海

裴洛西訪台國際關注 吳釗燮、27駐外館長上外媒發聲

記者程遠述／台北報導
外交部長吳釗燮（圖右）及27位台灣駐外館長，近日都上外媒發聲。（外交部提供）
外交部長吳釗燮（圖右）及27位台灣駐外館長，近日都上外媒發聲。（外交部提供）

美國聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國大動作在台灣周遭軍演、也對美國祭出反制措施，台灣動態受全世界關注。外交部表示，外交部長吳釗燮及27位台灣多地駐外館長，在8月3日到5日之間都接受國際媒體訪問，為台灣發聲。

外交部指出，吳釗燮5日接受英國廣播公司（BBC）專訪，說明裴洛西議長訪台意義，並警示民主國家密切關注及防止威權主義擴張，目前也已有包括駐美國代表蕭美琴大使、駐歐盟兼駐比利時代表蔡明彥大使、駐法國代表吳志中大使等27位台灣駐外大使、代表及處長接受當地主流媒體訪問，其他媒體採訪邀約也陸續進行中。

外交部表示，台灣無懼中國外交部長王毅的叫囂和各地中國戰狼的挑釁，接受國際媒體訪問，努力為台灣發聲，讓全世界各地都聽到台灣冷靜而堅毅不屈的聲音「今天，是台灣外交官站上國際視聽舞台的時刻。」

駐外館長已受訪名單包括：駐美國代表蕭美琴大使、駐歐盟兼駐比利時代表蔡明彥大使、駐法國代表吳志中大使、駐德國代表謝志偉大使、駐西班牙代表劉德立大使、駐義大利代表李新穎大使、駐瑞典代表姚金祥大使、駐奧地利代表張小月大使、駐瑞士代表黃偉峰大使、駐印度代表葛葆萱大使、駐印尼代表陳忠大使、駐吐瓦魯林東亨大使、駐斐濟代表周進發大使、駐巴拉圭韓志正大使、駐宏都拉斯張俊菲大使、駐智利劉聿綺代表、駐秘魯張幼慈代表、駐厄瓜多莊輝恩代表、駐荷蘭陳欣新代表、駐以色列李雅萍代表、及相關駐外辦事處處長等27位。

外交部表示，吳釗燮將會持續攜手駐外館長，籲請國際輿論持續關注台海安全情勢，台灣堅持民主自由核心價值，樂願與理念相近國家深化友好互動，並致力維護台海和平穩定現狀。

外交部也呼籲國際輿論持續聲援民主台灣，共同遏止中國不理性的軍演行動，共同維護以規則為基礎的國際秩序及印太區域的自由開放與和平穩定。

裴洛西 歐盟 義大利

上一則

拜登新冠篩檢呈陰性 為求審慎繼續隔離

延伸閱讀

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟
她是中國的美夢…川普轟裴洛西給了中方一直在找的藉口

她是中國的美夢…川普轟裴洛西給了中方一直在找的藉口
美中較勁 北京祭8制裁、白宮召駐美大使譴責

美中較勁 北京祭8制裁、白宮召駐美大使譴責
裴洛西訪台激怒北京 學者：她讓美中溝通渠道「崩潰」

裴洛西訪台激怒北京 學者：她讓美中溝通渠道「崩潰」

熱門新聞

國會議長波洛西搭乘美軍行政專機抵達台灣訪問，台北松山機場旁的濱江街「飛機巷」，擠滿拍攝波洛西專機抵台歷史時刻的民眾；在此同時，中國宣布8月4日12時起，連續三日在台灣周圍舉行實彈軍演，警告飛機船隻不得靠近，形同封鎖台灣。(聯合報記者高彬原／攝影)

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

2022-08-02 11:42
眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（右四）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右五）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(圖取自波洛西推特）

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

2022-08-02 11:08
中國外長王毅(中)在東協高層會議的晚宴開始前，即是他抵達的三分鐘後，突然離場。(美聯社)

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

2022-08-04 16:46
眾院議長波洛西(右四)2日順利飛抵台灣。（取自波洛西推特）

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

2022-08-02 12:37
北京暫停台灣180多家食品企業產品進口。（取材自中國海關總署官網）

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

2022-08-01 22:13

超人氣

更多 >
對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟
涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

「六天七夜」女星安海契自駕火燒車 嚴重燒傷插管治療

「六天七夜」女星安海契自駕火燒車 嚴重燒傷插管治療
因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場
快被翹臀珍榨乾？班艾佛列克才新婚就憔悴 前妻都擔憂

快被翹臀珍榨乾？班艾佛列克才新婚就憔悴 前妻都擔憂