我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約客談／倒數30天開學 燃不完的教育政治戰

紐約租金全美最貴 住兩居室時薪要45元

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

編譯張佑生╱即時報導
眾院議長裴洛西5日在美國駐日大使館記者會上說，此次訪問台北，並無意改變台海現狀。(歐新社)
眾院議長裴洛西5日在美國駐日大使館記者會上說，此次訪問台北，並無意改變台海現狀。(歐新社)

美國紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）在川普主政白宮的4年，批評他的施政不遺餘力。可是在聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台一事上，兩人竟然意見一致！

美國前總統川普5日在威斯康辛州的一個造勢場合發表演講時，對聯邦眾議院議長裴洛西為什麼訪問台灣提出質疑。

川普質疑，「她在台灣做什麼？她是中國的美夢（China's dream）啊，她給了他們一個藉口。他們一直在尋找那個藉口，而她給了。」

佛里曼在裴洛西訪台前也撰文批評台北行「魯莽」，「不負責任」。

解放軍在裴洛西離台後連日軍演，當然是找藉口、借題發揮。美國或各國政要訪台，北京都反對，所以沒有所謂「適當時機」的問題。然而，在所有不好的時機當中，永遠都有更不好的時機。

這是佛里曼的主張：他強調自己不是姑息解放軍，相信一旦中國無故入侵台灣，捍衛台灣的民主是美國至關重要的國家利益。但現在不是刺激中國的時候，尤其是考慮到現在是中國政治的敏感時期。

佛里曼認為，通過訪問，裴洛西實際上給了習近平一個機會，可以讓他轉移人們的注意力，不再關注他的失敗——通過封鎖中國主要城市來阻止新冠蔓延；巨大的房地產泡沫已經出現破裂的跡象，並有可能製造銀行危機；以及由於習近平無限制地支持國有產業而產生的巨大的政府債務。

佛里曼肯定蔡英文2016年就任以來一直注意不給對岸任何動武的藉口。佛里曼也說在過去的30年裡，來過台灣無數次，親眼目睹了那裡發生的眾多巨大變化。

但是有一件事對於台灣來說沒有改變：它的地理位置！忘記自己地理位置的國家，會陷入麻煩。

裴洛西 川普 解放軍

上一則

她是中國的美夢…川普轟裴洛西給了中方一直在找的藉口

延伸閱讀

她是中國的美夢…川普轟裴洛西給了中方一直在找的藉口

她是中國的美夢…川普轟裴洛西給了中方一直在找的藉口
美中較勁 北京祭8制裁、白宮召駐美大使譴責

美中較勁 北京祭8制裁、白宮召駐美大使譴責
裴洛西訪台激怒北京 學者：她讓美中溝通渠道「崩潰」

裴洛西訪台激怒北京 學者：她讓美中溝通渠道「崩潰」
裴洛西：亞洲行無意改變台海現狀

裴洛西：亞洲行無意改變台海現狀

熱門新聞

國會議長波洛西搭乘美軍行政專機抵達台灣訪問，台北松山機場旁的濱江街「飛機巷」，擠滿拍攝波洛西專機抵台歷史時刻的民眾；在此同時，中國宣布8月4日12時起，連續三日在台灣周圍舉行實彈軍演，警告飛機船隻不得靠近，形同封鎖台灣。(聯合報記者高彬原／攝影)

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

2022-08-02 11:42
眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（右四）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右五）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(圖取自波洛西推特）

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

2022-08-02 11:08
中國外長王毅(中)在東協高層會議的晚宴開始前，即是他抵達的三分鐘後，突然離場。(美聯社)

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

2022-08-04 16:46
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
眾院議長波洛西(右四)2日順利飛抵台灣。（取自波洛西推特）

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

2022-08-02 12:37

超人氣

更多 >
涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡
紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺
中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作
洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷

洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷
中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動

中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動