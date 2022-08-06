對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

眾院議長裴洛西5日在美國駐日大使館記者會上說，此次訪問台北，並無意改變台海現狀。(歐新社)

美國紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）在川普 主政白宮的4年，批評他的施政不遺餘力。可是在聯邦眾院議長裴洛西 （Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台一事上，兩人竟然意見一致！

美國前總統川普5日在威斯康辛州的一個造勢場合發表演講時，對聯邦眾議院議長裴洛西為什麼訪問台灣提出質疑。

川普質疑，「她在台灣做什麼？她是中國的美夢（China's dream）啊，她給了他們一個藉口。他們一直在尋找那個藉口，而她給了。」

佛里曼在裴洛西訪台前也撰文批評台北行「魯莽」，「不負責任」。

解放軍 在裴洛西離台後連日軍演，當然是找藉口、借題發揮。美國或各國政要訪台，北京都反對，所以沒有所謂「適當時機」的問題。然而，在所有不好的時機當中，永遠都有更不好的時機。

這是佛里曼的主張：他強調自己不是姑息解放軍，相信一旦中國無故入侵台灣，捍衛台灣的民主是美國至關重要的國家利益。但現在不是刺激中國的時候，尤其是考慮到現在是中國政治的敏感時期。

佛里曼認為，通過訪問，裴洛西實際上給了習近平一個機會，可以讓他轉移人們的注意力，不再關注他的失敗——通過封鎖中國主要城市來阻止新冠蔓延；巨大的房地產泡沫已經出現破裂的跡象，並有可能製造銀行危機；以及由於習近平無限制地支持國有產業而產生的巨大的政府債務。

佛里曼肯定蔡英文2016年就任以來一直注意不給對岸任何動武的藉口。佛里曼也說在過去的30年裡，來過台灣無數次，親眼目睹了那裡發生的眾多巨大變化。

但是有一件事對於台灣來說沒有改變：它的地理位置！忘記自己地理位置的國家，會陷入麻煩。