裴洛西孫笑中國制裁 反問北京要刪他TikTok帳號嗎

眾院議長波洛西旋風式訪台近19小時後離開台灣。（歐新社）

北京 當局昨天宣布制裁美國眾院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）及其直系親屬，她的孫子聞訊後訕笑並反問要刪他TikTok 的帳號嗎？更有不少網友狠酸北京發布這道沒有具體說明制裁措施的制裁令。

香港「南華早報」（SCMP）報導，針對裴洛西訪台，共軍持續在台灣周邊進行實彈演習，連日來全球高度關注，中國聲稱裴洛西訪台造成的「嚴重後果」究竟所指為何。

中國外交部昨天宣布，將「依據中華人民共和國的相關法律，制裁裴洛西和她的直系親屬」，但許多人對這些制裁將造成的實際影響感到好奇，他們把原本應該是嚴峻的懲罰措施當成笑柄。

被問到家族成員的反應，裴洛西的孫子佛斯（Paul Vos）以電郵答覆說：「我該被嚇到嗎？他們要幹嘛？刪除我的TikTok（帳號）？在此鄭重聲明，我根本沒用TikTok！」

帳號@Andre3001的推特（Twitter）用戶發酸文說：「由於制裁，議長裴洛西被迫取消期待許久前往（中國）武漢（COVID-19疫情起源地）的家族度假。」

帳號@TheBanyTeam的推特（Twitter）用戶也來酸：「這（制裁）意味著中國沒那麼在意台灣，我以為至少中國將襲擊美國基地並佯稱誤擊。」

有關這道針對裴洛西與她家屬「沒有具體」措施的制裁令，截至目前為止，北京當局並未進一步說明細節，但中國聲稱裴洛西訪台嚴重侵犯中國領土完整，並在台灣周邊海域實施實彈演習。此前裴洛西在台停留不到24小時後前往南韓。