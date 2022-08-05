評論／裴洛西訪台 美中多方試探 步步進逼也留迴旋空間

蔡英文總統（右）3日接見美國眾院議長裴洛西（左）。（圖：總統府提供）

以美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台為契機，美中展開經濟、軍事和國際號召力的多方面試探，到目前為止，北京 主打軍事，華府主打外交，看似激烈交鋒其實都在避險，留有迴旋空間。

在軍演第二天，北京宣布8項對美反制措施，包含取消中美軍事對話與暫停中美氣候變遷合作商談；拜登 以打擊氣候變遷作為主要政見，並急切推動美中對話，這樣的做法雖不會構成實質損失，但直接拂了拜登政府的面子，堪稱「傷害性不大，汙辱性極強。」

解放軍 發動的鎖台軍演，除對外展示中國的軍事實力，往東推進軍力投射範圍，也在打心理戰，讓台灣民眾心生恐懼，並宣傳「台灣有事，美國不會來救」，這是俄烏戰爭時，中國對台灣統戰的主要論調。

外界普遍認為中國國家主席習近平不會在20大之前對台或對美宣戰，因此他選擇了距離戰爭一步之遙的「實彈演習」，除了解放軍軍機飛過台海中線、彈道飛彈首度飛越台灣上空，還延長一天、新增一處管制區，各種作法讓外界難以精確判斷情勢緊張程度。

美國調動航母雷根號除了要監控局勢，也就近「嚇阻」中方別再升級行動，目前看來，中方的軍事挑釁行動不會隨軍演結束而落幕。

向來主張恪守「一個中國」政策的美國政府，自解放軍軍演開始的主要論述是，北京試圖打造新現狀、新常態，首度這麼明確強調北京對於現狀的控制意圖，並表態美國反對。

國務卿布林肯逐日點評台海與區域安全局勢，以「破壞區域穩定」為關鍵字，貫穿與各國外長雙邊對話，並落實到七大工業國組織（G7）與東協（ASEAN）等多邊聯合聲明。

此外，美國最重要的外交行動目標仍鎖定中國，維持各層級溝通管道暢通，確保美中「護欄」依然運作。

北京有戰狼和小粉紅們上竄下跳，華府面臨年底選舉壓力不能示弱，雙方內部壓力不小，但也都清楚開戰是最壞後果，這場美中角力不會太快結束，各界都得謹慎以對。