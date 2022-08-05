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白宮召秦剛譴責台海挑釁作為 中反擊要美「糾正錯誤」

白宮召秦剛譴責台海挑釁作為 中反擊要美「糾正錯誤」

記者張文馨／華盛頓報導
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby，圖）透過書面聲明告訴CNN：「我們召喚中華人民共和國駐美國大使秦剛到白宮，就中方的挑釁行動發出外交照會（demarche），我們譴責中國軍隊不負責任且違背維持台海和平穩定的長期目標之行動。」路透
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby，圖）透過書面聲明告訴CNN：「我們召喚中華人民共和國駐美國大使秦剛到白宮，就中方的挑釁行動發出外交照會（demarche），我們譴責中國軍隊不負責任且違背維持台海和平穩定的長期目標之行動。」路透

華盛頓郵報5日報導，拜登政府召中國駐美國大使秦剛白宮，譴責中方在聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）離台後，於台灣海峽附近的不負責任軍事行動，升高區域局勢；此外，白宮譴責對中國制裁裴洛西及其直系親屬。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）透過書面聲明告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我們召喚中華人民共和國駐美國大使秦剛到白宮，就中方的挑釁行動發出外交照會（demarche），我們譴責中國軍隊不負責任且違背維持台海和平穩定的長期目標之行動。」

華盛頓郵報報導，秦剛在白宮會晤國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell），坎伯重申美國的「一個中國」政策沒有改變，並引用七大工業國（G7）和東協的外長聲明來呼籲中方降低緊張情勢。

CNN引述柯比聲明報導，白宮告訴秦剛，美國不想在區域製造危機，美國的一中政策不變，華府承認中華人民共和國是中國的唯一合法政府；美方準備好處理北京的選擇，美國不尋求危機，美軍在西太平洋的航行與飛行也不會被嚇退。

中國駐美國大使館公使井泉5日表示，秦剛完全拒絕美國對中國軍隊反制作為的「譴責」；中方指出，美國是台海及區域和平穩定的「麻煩製造者」，解決危機的唯一之道，是美國立即「糾正錯誤」，消滅裴洛西訪問帶來的巨大影響。

柯比在5日的記者會被問及此事，他說，美國沒有什麼好糾正的，只要中國立刻停止挑釁的軍事行動以及好戰言論就可以。

此外，柯比譴責中國制裁裴洛西，裴洛西和其他國會議員一樣，完全有權訪問台灣，北京的制裁行動顯不正當。

中國外交部宣布對美採取8項反制措施，其中有3項是軍事合作，即取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤，以及取消中美海上軍事安全磋商機制會議。

「並非所有的軍事領導人溝通管道都被關閉。」柯比表示，美國將持續與中國保持聯繫，以捍衛美方在區域的利益與價值觀。

中國駐美國大使秦剛。(新華社)
中國駐美國大使秦剛。(新華社)

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