中國駐日大使警告日本 勿利用裴洛西訪日再生事端

中國駐日本大使孔鉉佑4日警告日本，不得利用裴洛西訪日再生事端。（截圖自中國駐日本大使館網站）

聯邦眾院 議長裴洛西 （前譯「波洛西」）4日晚間抵達亞洲行最後一站日本 ，中國駐日本大使孔鉉佑4日特別為此在東京舉行專場記者會，警告日方不得利用裴洛西訪日再生事端，恪守在中日聯合聲明等四個政治文件中的承諾，不要盲目追隨美國，不要再發表涉台錯誤言論，停止以任何方式向台獨分裂勢力發出錯誤信號。

孔鉉佑說，中方將持續關注裴洛西日本之行涉華、涉台動向。他指出，3日，包括日本在內的七國集團（G7）外長發表所謂共同聲明，抱團發出錯誤信號，嚴重干涉中國內政，違背國際公理常識，中方完全不予接受，表示嚴厲譴責。

根據中國駐日本大使館官網消息，這場記者會有日本共同通信社、NHK電視台、「朝日新聞」、「人民日報」、新華社、總台央視、鳳凰衛視等近20家中日媒體線上線下參加。

孔鉉佑表示，妥善處理台灣問題是中日恢復邦交的前提和基礎，台灣問題事關中日間基本信義。歷史上日本曾殖民統治台灣50年，希望日方牢記歷史，恪守中日四個政治文件原則和在台灣問題上所作的鄭重承諾，尤其要認清裴洛西在台灣問題上的政治圖謀和嚴重危害，避免裴洛西訪日期間出現消極事端。

針對「每日新聞」問及中國軍事演習區域包括台灣領海，台灣稱此舉是「挑戰國際秩序」。另，部分演習區域與日本專屬經濟區重疊，外界稱會對國際物流和漁業帶來影響，孔鉉佑則表示，美台勾連挑釁在先，中方正當防衛在後，這是不爭的事實。

他說，「台灣是中國的一部分，哪來的什麽自己的領海？不知指責中方『挑戰國際秩序』的說法從何而來？中國人民解放軍在台海地區開展軍事行動完全正當，合理合法。根據慣例，中方事先發布了航行警告。」

孔鉉佑並指出，當一個中國原則受到挑戰甚至破壞時，台海就會陰雲密布，甚至出現狂風暴雨。如果日本媒體真正關心台海和平穩定，就應該向美方和台獨勢力發出明確呼籲，要求其恪守一個中國原則，以實際行動維護台海地區和平穩定。