情勢比1996年更複雜 紐時：美官員憂台海擦槍走火

全球關注聯邦眾院議長裴洛西訪台，美國主流報紙頭版都以顯著版面報導裴洛西訪台牽動的美中台關係。（記者陳易辰／攝影）

中國在台灣周邊軍演，回應聯邦眾院議長裴洛西 （前譯波洛西）訪台。對比1996年台海危機時美軍航空母艦直接穿越台海，美軍應對這次共軍 演習複雜性大增。

羅伊國際政策研究院一篇專文指出，解放軍 4日起在台灣周邊軍演，目前美國海軍部署航空母艦雷根號、兩棲攻擊艦的黎波里號於鄰近台灣的南海外圍海域。的黎波里號搭載20架陸戰隊F-35B匿蹤戰機。

專文認為，從解放軍這次劃設的演習區域，很難不對照1996年台海危機，當年尼米茲號航艦戰鬥群在危機期間穿越台海。但中國的海空實力已今非昔比，如今美軍恐無法再輕易於解放軍演習時派航艦穿越台海，可是不做類似反應又恐被解讀為美國退讓。

紐約時報指出，美方官員憂心未來幾天台海兩岸恐擦槍走火，尤其若共軍發射飛彈飛越台灣，或是共軍飛機進入爭議空域引發空中衝突，可能導致類似2001年美軍偵察機與共軍戰機的南海碰撞事件。

白宮與五角大廈3日起緊盯情勢，不過仍評估中方策略是威嚇脅迫，非引發直接衝突，但外部專家卻憂心軍演升級。

曾於五角大廈負責台灣事務的華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國國力計畫主任林碧瑩說：「當前是其中一項棘手情況。像該如何判定軍演已轉為對台封鎖？第一時間該由台灣軍方抑或美軍回應？都不清楚。」

外交事務期刊一篇專文指出，過去發生危機時，與美方維持建設性關係對中方而言仍高於一切。1996年台海危機、2001年南海軍機擦撞，中方最終都在找緩和局勢的方法，然而現隨美中關係冰封，北京可能覺得已無情面可留。

專文建議拜登政府應全面檢討過時的對台政策，應清楚表明美軍願以軍隊協防台灣，嚇阻解放軍犯台。與此同時，美國也應減少會加劇緊張卻對台灣無實質幫助的舉措，高層官員只應在討論美台貿易等實質事務的前提下才訪台。

CNN報導，華府智庫學者表示，裴洛西無視中國警告訪台，加劇美中關係緊張，且受到衝擊與威脅的不是美國，而是台灣。

美國海軍4日表示，美國航空母艦雷根號正按計畫在西太平洋的菲律賓海執行任務，這片570萬平方公里範圍包括台灣東南海域。