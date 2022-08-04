台國防部：中國飛彈路徑在大氣層外 無害地面未發警報

央視公布畫面指出對台島東部外海預定海域，實施常導火力突擊，全部精準命中目標。美聯社

日本 防衛省推定有4枚彈道飛彈 飛越台灣上空。台國防部 今天深夜說明，解放軍彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，且各國飛彈防護系統均以落彈點的解算為關鍵；因此，未發布防空警報。

中國自今天下午1時56分起至下午4時許止，區分數波次向台灣北部、南部及東部周邊海域，發射共11枚東風系列彈道飛彈，國軍即時掌握發射動態，啟動相關防禦系統並強化戰備整備。

日本防衛省晚間公布訊息，推定中國在台灣時間今天下午1時56分至下午4時8分，從內陸朝台灣方向發射9枚飛彈，5枚落入日本專屬經濟區（台灣東部海域），推定其中4枚飛越台灣上空。

台國防部今天深夜發布新聞稿說明，彈道飛彈發射後的主要飛行路徑位於大氣層外，對飛越的廣闊地面區域並無危害，故各國的飛彈防護系統均以落彈點的解算為關鍵。

台國防部進一步表示，國軍運用監偵系統，可精準掌握中國發射的東風系列飛彈彈道，並預測其落點為台灣東部海域，對本島地面不構成危害，據以完成戰備應處，符合接戰規則；因此，未發布防空警報。

台國防部也補充，另考量中國飛彈射擊是以威懾台灣為主要目標，為保護國軍情監偵作業能量，有關其飛行路徑等資訊，將不予公布。