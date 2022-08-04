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裴洛西訪南韓 隻字未提台灣

編譯王巧文／綜合外電
在旋風訪台引發台海緊張情勢急速升溫之後，美國眾議院議長波洛西4日抵達南韓，在首都首爾與南韓政治領袖會面。（歐新社）
在旋風訪台引發台海緊張情勢急速升溫之後，美國眾議院議長波洛西4日抵達南韓，在首都首爾與南韓政治領袖會面。（歐新社）

在旋風訪台引發台海情勢緊張急升之後，美國眾議院議長裴洛西（前譯波洛西）4日抵達南韓，在首都首爾與南韓政治領袖會面，但在公開行程中隻字未提台灣，避免台海兩岸緊張局勢進一步升溫。

美聯社報導，裴洛西率美國國會議員代表團離開台灣後展開訪韓行程，4日與南韓總統尹錫悅通話，討論兩國合作、外交政策等議題。尹錫悅本周以休假為由，未安排會面，被批評者抨擊此舉是刻意迴避，以免影響與最大貿易夥伴中國的關係。對此，南韓總統辦公室坦承，這是出於「國家利益」考量。

南韓總統辦公室還表示，在這場電話會議中，裴洛西及其議員代表團均未聊到台灣，而尹錫悅也沒提及此事。

另據中央社報導，裴洛西3日晚間飛抵駐韓美軍烏山空軍基地，但駐韓美軍公開的照片中卻不見任何一名南韓國會或政府人員接機，引起韓媒關注。

國會相關人士對韓聯社等媒體表示，未在機場安排接機儀式是事前與美方協議結果。不過，TV朝鮮今天引述美方相關人士說法，稱波洛西對此感到相當不滿，相關輿論批評持續發酵。

南韓外交部則指出，迎接外賓儀式僅適用於政府正式邀請訪韓的外賓，包括國家元首、總理、外交部長等政府人士。上一次在1997年時任美國眾議院議長及近期他國國會議長訪韓時，都未安排政府官員迎接。

南韓總統辦公室也強調，國會原本表示會派員接機，但美方認為裴洛西抵韓時間晚、加上又是降落在駐韓美軍基地，因此婉拒國會接機。

南韓 波洛西 眾議院

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