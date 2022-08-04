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波洛西結束歷史性台灣行 推特上傳1分26秒影片回顧

中央社／台北4日綜合外電報導
波洛西。（Getty Images）
波洛西。（Getty Images）

美國聯邦眾議院議長波洛西結束台灣行，她的官方推特（Twitter）帳號隨後也上傳一支1分26秒的影片，回顧這次「歷史性」訪台。

波洛西在台北時間2日深夜搭乘行政專機降落台北松山機場，隔天一早率美國國會代表團拜會立法院、會晤總統蔡英文，午間蔡英文偕同副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人在台北賓館午宴接待波洛西，台積電創辦人張忠謀、台積電董事長劉德音、和碩副董事長程建中都是座上賓。

波洛西一行人3日下午參訪位於景美的國家人權博物館，聽兼任國家人權委員會主委的監察院長陳菊親自講述台灣爭取民主人權的奮鬥歷史，隨後外交部發布短片說，波洛西感性表示「我們跟你們一樣，都非常愛台灣」。

她也會見了曾遭中國關押的台灣非政府組織工作者李明哲，以及銅鑼灣書店老闆林榮基、中國民運人士吾爾開希等民運人士。

波洛西結束訪台行程後，昨天傍晚搭乘專機飛往南韓。她的官方推特帳號隨後發布一則推文，寫道：「我率領國會代表團前往台灣，明確表明美國與台灣人民同在，也與所有致力於民主和人權的人們同在。」

推文還附上一支1分26秒的影片，內容剪輯了波洛西這趟台灣行的片段，影片可見美國在台協會（AIT）處長孫曉雅2日晚間接機畫面，以及波洛西拜會立法院、會晤蔡英文、獲頒「特種大綬卿雲勳章」、與蔡英文舉行雙邊會談，並會見中港台民運人士的畫面，影片結尾帶到專機飛過台北101大樓。

波洛西的官網也針對此趟台灣行發布聲明，寫道：「在我們持續支持捍衛區域和世界民主，對抗獨裁專制之際，美國今日與台灣人民團結的重要性更勝以往。」

波洛西 蔡英文 台積電

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