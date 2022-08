波洛西結束歷史性台灣行 推特上傳1分26秒影片回顧

美國聯邦眾議院議長波洛西 結束台灣行,她的官方推特(Twitter)帳號隨後也上傳一支1分26秒的影片,回顧這次「歷史性」訪台。

波洛西在台北時間2日深夜搭乘行政專機降落台北松山機場,隔天一早率美國國會代表團拜會立法院、會晤總統蔡英文 ,午間蔡英文偕同副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人在台北賓館午宴接待波洛西,台積電 創辦人張忠謀、台積電董事長劉德音、和碩副董事長程建中都是座上賓。

波洛西一行人3日下午參訪位於景美的國家人權博物館,聽兼任國家人權委員會主委的監察院長陳菊親自講述台灣爭取民主人權的奮鬥歷史,隨後外交部發布短片說,波洛西感性表示「我們跟你們一樣,都非常愛台灣」。

I led a Congressional delegation to Taiwan to make crystal clear that America stands with the people of Taiwan – and all those committed to Democracy and human rights.



Check out this video of our historic visit to Taipei. pic.twitter.com/TON6zB3x4s