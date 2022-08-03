波洛西抗中形象登峰造極 一趟台灣行一場國際演出

眾院議長波洛西訪台，3日拜訪立法院並發表公開談話，指出台灣是全世界最自由的社會之一，也讚美台灣的防疫表現，並希望未來美國與台灣的國會之間，能有更多往來及交流。（中央社）

眾院議長波洛西 (Nancy Pelosi)訪問台灣引發爭議，凸顯台海關係緊張，行程更受到全球矚目；新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，對於加州民主黨聯邦眾議員出身的波洛西來說，台灣之行其實帶有涵意深切的個人意義。

昔日天安門前抗議 今再高調挑戰北京

數十年來，波洛西形象鮮明，以勇於正面挑戰中國領導人著稱，特別關注人權議題，曾經到天安門拉布條抗議民運分子遭到鎮壓。波洛西決定訪問台灣，堪稱她為民主挺身而出的所有言行中，最受矚目的行動之一，也成為過去25年來，前往台灣訪問的最高層級美國現任官員。

儘管拜登 政府反對，波洛西仍然訪問台灣；報導分析，波洛西除了支持台灣的外交展現，對她個人來說也是在追求締造傳奇。波洛西經常說，如果要比較誰曾對北京侵犯人權做出最強烈的抨擊，那麼她一路走來的努力，堪稱「無人能出其右」。

眾院議長波洛西獲頒「特種大綬卿雲勳章」。（Getty Images）

一般預料，82歲的波洛西馳騁政壇數十年之後，可能在本屆國會結束便宣告退休；「國會山莊報」指出，這趟台灣行可以說是「一位具有歷史意義的眾院議長，完成了一趟充滿歷史意義的訪問」，最後可能被評價為政壇老將的一場登峰造極國際演出。

喬治華盛頓大學(George Washington University)政治系教授、布魯金斯研究所(Brookings Institution資深研究員賓德(Sarah Binder)在波洛西抵達台灣後接受訪問時說，波洛西有著多次挑戰北京的紀錄，包括1991年前往天安門廣場抗議，總是展現美國價值精神。」

賓德說，如果波洛西真的在本屆國會結束後便退休，這趟台灣訪問將被視為她個人傳奇的頂點，前提是訪問必須順利完成。

對於訪問台灣的風險與影響，例如北京可能啟動報復，五角大廈曾對波洛西提出警告。拜登總統7月底接受媒體詢問時也說，軍方認為波洛西現在訪問台灣並不是好主意。

不過，波洛西說，拜登從未企圖說服她打消訪台計畫，白官官員後來也改變口風，對訪問計畫予以祝福，並警告中國不要輕舉妄動。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點