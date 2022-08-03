「波洛西傷口灑鹽 」耶魯學者：美中衝突升級僅有利地方政治

經濟學家羅奇評論波洛西訪台，對中國像「傷口上灑鹽」。 (本報資料照片)

曾任職聯準會的美國知名經濟學家、現任耶魯大學 研究員的羅奇（Stephen Roach）周三在財經頻道CNBC節目「Street Sign Asia」，評論眾院 議長波洛西 訪台時說，此事升高美國和中國的緊張態勢，恐讓兩國疏離更嚴重。

羅奇指出：「我們正走向衝突升級，這肯定讓情況變得更糟。此事對美國和台灣的地方政治有利，但對地緣戰略角力沒什麼好處。」

曾任摩根史坦利亞洲區主席的羅奇補充表示，「美中兩國解決衝突的領導能力，因為這種基本上在傷口灑鹽的作法而受到損害」。

然而，羅奇說，這並不表示該在波洛西關切的議題上放中國一馬。但在關係惡化時提出這些問題，是在尋找解決方案已經很棘手的道路上，造成更嚴重的影響。他說：「我們沒走上解決問題的道路。此行如果有任何意義，不是拉近距離，而是推得更遠。」

羅奇認為波洛西此行促使北京展現追求統一台灣的決心。他說，「這事對中國的目標是個挫折，它會做出一些調整來抵消這種挫折。我認為中國不會鹵莽行事，雖然⋯⋯在台灣海峽進行軍事演習和軍力展示」。