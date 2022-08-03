波洛西離台後發聲明：中國無法阻止世界領袖訪台

聯邦眾院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）旋風訪台19小時後，於3日傍晚搭機前往南韓。（路透）

眾院 議長波洛西 （Nancy Pelosi，或譯裴洛西 ）旋風訪台19小時後，於台北時間3日傍晚搭機前往南韓，並於離台後在眾院議長網站發表聲明，強調「中國無法阻止世界各地的領袖造訪台灣」。

波洛西在聲明中說，「我們國會代表團的訪問應被視為美國與台灣站在一起的強力聲明。我們到台灣來是為了傾聽、學習和支持台灣人民，他們建立了一個繁榮的民主國家，是世界上最自由、最開放的民主國家之一」。

聲明指出，台灣是一個非常特別的地方：和平與安全的重要盟友、經濟活力的全球領導者和民主治理的典範。在我們的訪問期間，我們強調了台灣在這三個重要優先事項上的許多成功之處。在安全方面，我們重申國會將持續致力於協助台灣在面臨侵略時捍衛其自由；在經濟方面，我們傳達了我們的《晶片與科學法案》（CHIPS and Science Act）將如何大力強化我們雙方的經濟，並表達我們對21世紀貿易框架的支持；在治理方面，我們恭賀他們針對全球疫情大流行做出世界最佳之一的強大應對措施。我們將就雙方的優先事項繼續合作，包括合作對抗氣候危機，這對於我們的共同安全、經濟成長和履行對後代子孫的責任至關重要。

遺憾的是，因為中國共產黨的反對，台灣被阻擋參與全球會議，最近的例子是世界衛生組織。儘管他們可能阻止台灣派其領導人參與全球論壇，但他們無法阻止世界領袖或任何人造訪台灣，表達對其蓬勃發展的民主的敬意，強調其許多成功之處，並重申我們對繼續合作的承諾。

波洛西表示，「此次訪問是我們在印太地區更廣泛旅行的一環，重點在關注安全、繁榮和治理，台灣在這三方面都是全球領導者。此時此刻，美國與台灣人民團結一致比以往任何時刻都更加重要，因為我們將繼續支持捍衛民主，並對抗該地區和全世界的專制」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點