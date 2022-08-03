波洛西訪台兩岸緊張升級 陳冲示警：這不只是單一事件
美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）訪台，挑動兩岸敏感神經，大陸祭出多項貿易進出口限制。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，這不只是單一事件，國際政經目前都按照「去中心化」的劇本走，若有一國忽然演不下去，就操槍走火。
陳冲今出席新世代金融傳播獎頒獎典禮，會後受訪表示，之前中美貿易戰時他曾講過：「不只是一場貿易戰。（More than a trade war）」，所有事情都連在一起，這不只是一個單純事件。
陳冲指出，美國前總統川普發動美中貿易戰時，北京與華盛頓都是在做「脫鉤」，但他們現在發現唯一不能「脫鉤」的就是半導體，其他則是三、四年就會完成脫鉤。其實貿易就是相互合作、各取所長，現在「脫鉤」變成從頭到尾自己做，這怎麽可能，通常就是為選票。
兩岸關係若持續緊張，會不會走到變成ECFA（兩岸經濟合作協議）都收回來？陳冲說：「有可能，（中國大陸）只要出一小招（台灣）就煩死」，台灣有四分之一出口到大陸，人的所有行為都是比較利益，「把工業帶回美國」，這句話講起來很「爽」，但實際上是不可能的事情。
陳冲表示，現在國際政治、經貿不管各層面其實都在按照一個「decentralize」（去中心化）的劇本在走，這是最可怕的，如果這劇本是像拍電影一樣兩個人講好，那就沒事了，但現在兩國吵架、打架，若有一國忽然演不下去，就操槍走火了。
經貿懲罰後，下一步是否演變為金融制裁？陳冲認為，金融跟每一個事情都有關，任何事情都有錢的問題，貿易也是牽涉到錢，任何一點都會影響到金融。現在很多貨幣清算採用的是，各金融機構與他國金融機構互相開帳戶，大陸只要跟美國一樣，凍結哪一個帳戶的運作，像北韓被美國凍結後，就需要繞道想辦法，這很花成本，最怕是沒有路可繞，「當局需要好好想一想。」
此外，台積電董事長劉德音昨接受美國電視台CNN訪問，以「NO Winner」（沒有贏家）回應大陸武力犯台影響。陳冲說：「按照於公於私的立場，他的話講得四平八穩，他是很聰明的人，我給他分數很高，他考慮到眾多因素，能得出這樣講法非常不容易。」
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