我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／波洛西訪台的意義與扭曲、911緝凶終暫落幕

快看世界／$3780 vs. $640 一室最貴和最便宜城市是...

波洛西訪台兩岸緊張升級 陳冲示警：這不只是單一事件

記者戴瑞瑤／台北報導
行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今上午出席新世代金融基金會第五屆金融傳播獎頒獎典禮。（記者蘇健忠／攝影）
行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今上午出席新世代金融基金會第五屆金融傳播獎頒獎典禮。（記者蘇健忠／攝影）

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）訪台，挑動兩岸敏感神經，大陸祭出多項貿易進出口限制。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，這不只是單一事件，國際政經目前都按照「去中心化」的劇本走，若有一國忽然演不下去，就操槍走火。

陳冲今出席新世代金融傳播獎頒獎典禮，會後受訪表示，之前中美貿易戰時他曾講過：「不只是一場貿易戰。（More than a trade war）」，所有事情都連在一起，這不只是一個單純事件。

陳冲指出，美國前總統川普發動美中貿易戰時，北京與華盛頓都是在做「脫鉤」，但他們現在發現唯一不能「脫鉤」的就是半導體，其他則是三、四年就會完成脫鉤。其實貿易就是相互合作、各取所長，現在「脫鉤」變成從頭到尾自己做，這怎麽可能，通常就是為選票。

兩岸關係若持續緊張，會不會走到變成ECFA（兩岸經濟合作協議）都收回來？陳冲說：「有可能，（中國大陸）只要出一小招（台灣）就煩死」，台灣有四分之一出口到大陸，人的所有行為都是比較利益，「把工業帶回美國」，這句話講起來很「爽」，但實際上是不可能的事情。

陳冲表示，現在國際政治、經貿不管各層面其實都在按照一個「decentralize」（去中心化）的劇本在走，這是最可怕的，如果這劇本是像拍電影一樣兩個人講好，那就沒事了，但現在兩國吵架、打架，若有一國忽然演不下去，就操槍走火了。

經貿懲罰後，下一步是否演變為金融制裁？陳冲認為，金融跟每一個事情都有關，任何事情都有錢的問題，貿易也是牽涉到錢，任何一點都會影響到金融。現在很多貨幣清算採用的是，各金融機構與他國金融機構互相開帳戶，大陸只要跟美國一樣，凍結哪一個帳戶的運作，像北韓被美國凍結後，就需要繞道想辦法，這很花成本，最怕是沒有路可繞，「當局需要好好想一想。」

此外，台積電董事長劉德音昨接受美國電視台CNN訪問，以「NO Winner」（沒有贏家）回應大陸武力犯台影響。陳冲說：「按照於公於私的立場，他的話講得四平八穩，他是很聰明的人，我給他分數很高，他考慮到眾多因素，能得出這樣講法非常不容易。」

貿易戰 北京 台積電

上一則

白宮：拜登8/9日簽署晶片法案 促進對中國競爭力

延伸閱讀

人物側寫／波洛西高衣Q 對中不假辭色卻具親和力

人物側寫／波洛西高衣Q 對中不假辭色卻具親和力
夾在美中之間左右為難 日本政府避談波洛西訪台

夾在美中之間左右為難 日本政府避談波洛西訪台
美官員：布林肯7月即告知王毅 波洛西可能訪台

美官員：布林肯7月即告知王毅 波洛西可能訪台
波洛西訪人權館 中國控為一己私利

波洛西訪人權館 中國控為一己私利

熱門新聞

國會議長波洛西搭乘美軍行政專機抵達台灣訪問，台北松山機場旁的濱江街「飛機巷」，擠滿拍攝波洛西專機抵台歷史時刻的民眾；在此同時，中國宣布8月4日12時起，連續三日在台灣周圍舉行實彈軍演，警告飛機船隻不得靠近，形同封鎖台灣。(聯合報記者高彬原／攝影)

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

2022-08-02 11:42
眾院議長波洛西(中)確定訪台。(美聯社)

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

2022-08-01 09:11
拜登總統28日與中國國家主席習近平通話。(取自拜登推特)

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

2022-07-28 14:06
在中國抗議下，國會議長波洛西仍搭政府專機抵達台北；波洛西（右四）著粉紅色套裝，由美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（右五）與台灣外交部長吳釗燮(左二）、外交部北美司長徐佑典(左一）迎接陪同，3日起將密集訪問蔡英文總統等台灣政府高層官員。(圖取自波洛西推特）

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

2022-08-02 11:08
伊州一位民眾贏得兆彩(Mega Millions)12.8億美元大獎，圖為售出兆彩頭獎的伊利諾州加油站。(讀者Ben提供)

兆彩開獎 伊州幸運兒贏得13億3700萬元

2022-07-30 14:54
美眾議長波洛西若訪台，中國戰機有可能伴飛並攔截。（取材自中國軍網）

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

2022-07-27 21:52

超人氣

更多 >
波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼
洛縣華人家出現一家神秘動物 被水噴撕爛帳篷報復

洛縣華人家出現一家神秘動物 被水噴撕爛帳篷報復
波洛西訪台 在美華人反應兩極

波洛西訪台 在美華人反應兩極
灣區矽谷段純貞老闆豪邁請少棒隊吃牛肉麵 一圓棒球夢

灣區矽谷段純貞老闆豪邁請少棒隊吃牛肉麵 一圓棒球夢
北京「懲戒台獨關聯機構」 4台企、2基金會被點名

北京「懲戒台獨關聯機構」 4台企、2基金會被點名