波洛西訪台兩岸緊張升級 陳冲示警：這不只是單一事件

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今上午出席新世代金融基金會第五屆金融傳播獎頒獎典禮。（記者蘇健忠／攝影）

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）訪台，挑動兩岸敏感神經，大陸祭出多項貿易進出口限制。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，這不只是單一事件，國際政經目前都按照「去中心化」的劇本走，若有一國忽然演不下去，就操槍走火。

陳冲今出席新世代金融傳播獎頒獎典禮，會後受訪表示，之前中美貿易戰 時他曾講過：「不只是一場貿易戰。（More than a trade war）」，所有事情都連在一起，這不只是一個單純事件。

陳冲指出，美國前總統川普發動美中貿易戰時，北京 與華盛頓都是在做「脫鉤」，但他們現在發現唯一不能「脫鉤」的就是半導體，其他則是三、四年就會完成脫鉤。其實貿易就是相互合作、各取所長，現在「脫鉤」變成從頭到尾自己做，這怎麽可能，通常就是為選票。

兩岸關係若持續緊張，會不會走到變成ECFA（兩岸經濟合作協議）都收回來？陳冲說：「有可能，（中國大陸）只要出一小招（台灣）就煩死」，台灣有四分之一出口到大陸，人的所有行為都是比較利益，「把工業帶回美國」，這句話講起來很「爽」，但實際上是不可能的事情。

陳冲表示，現在國際政治、經貿不管各層面其實都在按照一個「decentralize」（去中心化）的劇本在走，這是最可怕的，如果這劇本是像拍電影一樣兩個人講好，那就沒事了，但現在兩國吵架、打架，若有一國忽然演不下去，就操槍走火了。

經貿懲罰後，下一步是否演變為金融制裁？陳冲認為，金融跟每一個事情都有關，任何事情都有錢的問題，貿易也是牽涉到錢，任何一點都會影響到金融。現在很多貨幣清算採用的是，各金融機構與他國金融機構互相開帳戶，大陸只要跟美國一樣，凍結哪一個帳戶的運作，像北韓被美國凍結後，就需要繞道想辦法，這很花成本，最怕是沒有路可繞，「當局需要好好想一想。」

此外，台積電 董事長劉德音昨接受美國電視台CNN訪問，以「NO Winner」（沒有贏家）回應大陸武力犯台影響。陳冲說：「按照於公於私的立場，他的話講得四平八穩，他是很聰明的人，我給他分數很高，他考慮到眾多因素，能得出這樣講法非常不容易。」