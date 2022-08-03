人物側寫／波洛西高衣Q 對中不假辭色卻具親和力

眾議院議長波洛西（中）上午拜會立法院。記者邱德祥／攝影

「自由與安全我們都要，而且我們不會退縮。」單手握拳、語氣堅定，這是聯邦眾議院議長波洛西 今天在總統府回答媒體提問中，留下的最後一句話。

如果說政治必然具公共領域的表演性，那波洛西絕對把政治人物表達理念、溝通各方的身段，透過這次美中台舞台，盡數展現在台灣民眾及世界眼前。

波洛西旋風訪台，締造25年來美國最高層級政要來訪紀錄，影響層面比起當年來訪議長金瑞契，有過之無不及，且雖是直到落地前都不公開行程，但波洛西的一舉一動卻一點都不低調。

第一日下機就穿著全身招牌粉紅套裝，透過推特、官方網站連發挺台聲明。接著，波洛西今天在立法院及總統府發表談話，強調「支持民主台灣」、「美國不會背棄對台承諾」，但並非冷硬傳達美國決心，搭配手勢、波洛西全程不看稿，也不忘在講詞中藏點風趣，營造輕鬆氣氛，在一片台灣政壇謹慎看稿照念的政治人物旁，更顯有趣。

看似大鳴大放，卻也注重小細節。從印太大戰略到稱讚台灣的勳章很美，波洛西盡展大國政治菁英應對進退的嫻熟掌握。又例如波洛西一貫的高「衣Q」，今天她身穿藍色上衣、藍色鞋子，搭配白色套裝，原本就是深色西裝叢中焦點，但在從蔡英文手中獲頒藍色勳章時，她特別把上個行程的白色口罩 、換成藍色。

許多台灣政治幕僚都私下佩服，波洛西團隊應該是把行程所有細節都預備完整，才能連顏色都搭配掌握。

不顧中國威嚇及同黨總統拜登 的微詞，以敢言、敢為、挺人權作風聞名的波洛西，不論此次訪台的真實動機為何，都讓我們留下深刻印象。