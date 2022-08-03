紐時：台灣人平常心看待波洛西到訪 渴望獲美支持

蔡英文（右）接見美國聯邦眾議院議長波洛西（左）。美聯社

聯邦眾議院議長波洛西 訪台，華府事前憂心忡忡，中國揚言強硬回應，「紐約時報 」觀察，台灣人生活在全球最危險的地緣政治爆發點之一，大致以平常心看待波洛西此行。

波洛西（Nancy Pelosi）昨晚搭乘專機飛抵松山機場，成為25年來訪台的最高級別美國官員。她今天上午拜會立法院、晉見總統蔡英文，與立法院副院長蔡其昌及朝野黨團總召會談，還與台積電董事長劉德音會面。下午她造訪白色恐怖景美紀念園區，並與台灣非政府組織工作者李明哲等人見面，於下午5時搭乘專機離台。

波洛西抵台前後，中國不停文攻武嚇，宣布禁止台灣多項商品及農漁產品進口，解放軍並宣布自4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域進行重要軍演。國務卿布林肯（Antony Blinken）則呼籲中國不要讓緊張局勢升溫。

「紐約時報」（The New York Times）在波洛西到訪前觀察，在台灣，許多人對新一輪的緊張局勢報以一種低調的蔑視，這種漠不關心背後的政治現實是：許多台灣人對中國的威脅日益厭倦，渴望得到美國支持。

65歲高雄營銷業劉姓退休人士說，此次訪問沒讓他擔憂，因為台灣並不能改變什麼，「台灣不能表態不能拒絕，也不能歡迎，歡迎的話對岸就會抗議」。

台中市一名陳姓銷售經理則認為波洛西此行「促進台灣民主」，台灣應該「勇敢歡迎她」。

來自台灣兩大政黨的政治人物則都表示支持波洛西此行，國民黨籍前總統馬英九 和現任黨主席朱立倫謹慎表示歡迎，民進黨籍花蓮縣長參選人Kolas Yotaka則寫道，大多數台灣人都會支持這次訪問，「這讓我們覺得不那麼被孤立，也給了我們希望，讓我們看到即便是在艱難的情況下，仍有人堅持他們的信念和理想」。

澳洲國立大學中華文化全球研究中心的台灣問題專家宋文笛分析，對於波洛西到訪，「大多數台灣人會非常興奮，並將這視為美台關係強健發展的重要信號，同時也是這個世界第一的民主超級大國對台灣朝民主邁進的積極認可」。

他說：「對台灣而言，在沒有正式外交關係的情況下，特別是在烏克蘭戰爭爆發後，這種象徵性姿態對美台關係的意義尤其重大。」

紐時回顧，1995、1996年，當時中國反對台灣時任總統李登輝訪問母校康乃爾大學（Cornell University），在台灣附近發射飛彈，並在台灣準備迎來首次公開總統選舉之際再次射彈，危機在時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）派第七艦隊兩個航艦群到台灣海峽另一端後結束。如今，台灣再次陷入兩個大國敵對鬥爭的漩渦之中。

中國既是台灣最大貿易夥伴，也是最嚴重的生存威脅，在中國領導人習近平治下，中國軍機和軍艦經常在台灣附近巡航。

美國作為台灣最主要的安全保障者，總能贏得國會兩黨罕見一致支持，台灣還是電子產品供應鏈不可或缺的一環，但美國的注意力似乎常被國內問題和其他地方的衝突分散。

紐時認為，如今美中關係陷入僵局，不清楚這種局面會持續多久。身處大國風暴之中，台灣人自身的未來發展總被忽視，波洛西的到訪則為許多台灣人引以為傲的民主和經濟成功故事，帶來了一種難得的認可。