波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應

美國眾議院議長波洛西。（路透）

美國眾議院議長波洛西 訪台訪問，引發國際金融市場動盪。一些分析師 正在思忖此事會如何影響全球市場，預料除了短期影響外，一段時間後甚至還能感受到漣漪效應，討論面向包括是否會加速美中經濟脫鉤、以及中國是否會把手上龐大的美債持有部位當做對付美國的武器。

以下是來自分析師和策略師的一些看法：

中國會大賣美債報復？總經展望影響更大

蒙特婁銀行策略師Ian Lyngen在報告中表示：「由於拋售的廣度，有關中國利用龐大美債持有部位來報復波洛西之旅的相關推測只是遲早的事。」

「如果是這種情況（我們持懷疑態度），那麼看跌情緒應會有限，因為全球總體經濟展望的負面影響將蓋過短期資金流的影響。」

美中加速脫鉤

巴黎Edmond de Rothschild資產管理公司基金經理人Xiadong Bao表示：「短期影響可能是『賣在謠言、買在消息公布時』，中國官方反應迄今仍比市場擔心的克制許多。」

「但中長期影響可能會更明顯，目前可能被市場忽略。美國在亞太地區的影響力正式回歸，將無可避免加速美中脫鉤。」

風險溢價消退

澳洲國民銀行經濟與市場主管Tapas Strickland表示，波洛西之行「顯然沒有引發太多地緣政治焦慮」，「在事件發生前，已經有些地緣政治風險溢價反映在價格中。在中國做出強烈、但非『失控』的回應之際，這種定價已經開始逆轉。這種溢價消退也可能促使殖利率上升。」

中國的報復行動影響供應鏈和需求 讓通膨壓力維持高檔

Oanda高級市場分析師Edward Moya表示：「中國對波洛西訪台的回應可能會影響供應鏈和需求，這可能會讓通膨壓力維持強勁。」他說，加密貨幣也可能受衝擊，因為關於波洛西訪台的緊張氛圍可能不利風險胃納，可能拖累加密貨幣走低。

中國當前經濟不穩 理性思維會占上風

United First Partners亞洲研究主管Justin Tang表示：「在俄烏戰爭背景下，波洛西訪台具有象徵性的目的和預防效果。中國劍拔弩張的必然結果應該不令人意外。由於中國的經濟狀態，理性的思維預期會占上風，而非把貿易和監管變成武器。全球資產類別的軌跡將持續動盪，原因是通膨、利率和獲利。」

若只是加強軍演 只會有短期影響

蘇黎世GAM投資 管理公司投資組合經理人Jian Shi Cortesi表示，中國在台灣周邊軍演可能仍讓投資人維持警惕，「我認為一旦軍演結束，市場氛圍將恢復」。

AMP Capital Markets首席經濟學家Shane Oliver也表示，如果中國只是加強軍演，那麼短期的影響只會是短暫的，「如果離實際衝突更接近，那麼較大的影響會是避險資產（像是美元、美國公債和黃金受惠），但顯然不太可能。以長期而言，它代表西方與中國/俄羅斯的冷戰緊張情勢進一步提升，那代表更高的風險溢價」。