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波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

波洛西訪台抗議如影隨形 2000警力高規格維安

記者李奕昕／台北報導
美國眾議院議長波洛西訪台，警方出動2000名警力高規格維護安全，未發生重大脫序狀況。（警政署提供）
美國眾議院議長波洛西訪台，警方出動2000名警力高規格維護安全，未發生重大脫序狀況。（警政署提供）

美國眾議院議長波洛西3日傍晚結束訪台行程，統派團體如影隨形抗議，也有獨派團體聲援，警方出動2000名警力高規格維護安全，未發生重大脫序狀況。

警政署啟動鴻賓專案，統合台北、新北市、航空、國道公路警察局及保安警察第六總隊，全程部署維安，在波洛西走訪場所比照大型聚眾活動應處，由特勤、偵查人員組機動處理小組，執行安全辨識。

相關團體未申請集會，警方設意見表達區，以警力組成人牆區隔防止衝突，依法舉牌警告或命令解散。警政署長黃明昭說，警察維護治安責無旁貸，嚴正執法，不容藉機滋事或擾亂秩序。

美國眾議院議長波洛西訪台，警方出動2000名警力高規格維護安全，未發生重大脫序狀...
美國眾議院議長波洛西訪台，警方出動2000名警力高規格維護安全，未發生重大脫序狀況。（警政署提供）
美國眾議院議長波洛西訪台，警方出動2000名警力高規格維護安全，未發生重大脫序狀...
美國眾議院議長波洛西訪台，警方出動2000名警力高規格維護安全，未發生重大脫序狀況。（警政署提供）
美國眾議院議長波洛西訪台，警方出動兩千名警力高規格維護安全，未發生重大脫序狀況。...
美國眾議院議長波洛西訪台，警方出動兩千名警力高規格維護安全，未發生重大脫序狀況。（警政署提供）
美國眾議院議長波洛西訪台，警方出動兩千名警力高規格維護安全，未發生重大脫序狀況。...
美國眾議院議長波洛西訪台，警方出動兩千名警力高規格維護安全，未發生重大脫序狀況。（警政署提供）

警察 波洛西 眾議院

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