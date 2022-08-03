波洛西訪台牽動經濟和市場 什麼發展最令投資人恐懼？

美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台，3日拜會總統蔡英文，牽動金融市場敏感神經。（歐新社）

美國眾議院議長波洛西 旋風式訪台，牽動金融市場敏感神經。這場訪問行程對經濟究竟有何影響？全球投資 人為什麼那麼緊張？

巴隆周刊（Barron's）專欄作家Reshma Kapadia指出，投資人最關心的問題是：波洛西3日拜會台灣政府官員時談些什麼？北京 會有什麼反應？萬一美中關係因波洛西率團訪台而進一步惡化，對蘋果、通用汽車、特斯拉這些已在中國設廠、運用當地供應鏈、或銷售產品給中國消費者的美商公司，可能有何衝擊？

訪台時機引起市場憂心

令市場憂心忡忡的是波洛西來訪的時機。此時正值中國國家主席習近平尋求在秋季戴上第三任冠冕，且中國面臨數十年來經濟最動盪的時刻，世界兩大經濟體關係自2018年貿易戰開打以來也已交惡。

另方面，11月美國期中選舉腳步日益迫近，美國民主、共和兩黨正爭相對中國擺出強硬立場，因為華府已覺醒到中國是更可怖的經濟和軍事勁敵，並在全球舞台上展現強烈企圖心。俄羅斯侵略烏克蘭，讓全球聚焦北京可能犯台的疑慮。

然而，在華府與北京交關係交惡之際，美國愈是努力與台灣加強關係，就愈是惹惱北京。分析師普遍認為，北京並不想在這個節骨眼發動軍事衝突，但雙方擦搶走火或誤判形勢的風險日增。

美中貿易全國委員會發言人貝瑞（Doug Barry）表示，「非常擔心這場台灣危機可能一發不可收拾」，並呼籲「高階直接晤談讓情勢降溫」，以免擦槍走火。

耶魯大學教授暨前摩根士丹利亞洲區董事長羅奇（Stephen Roach）說：「過去四年來衝突快速升高，在這種時期，有科技戰，有貿易戰，現在又有快速升級的冷戰，必須非常認真看待擦槍走火的可能性。這有如在中國尚未癒合的傷口上灑一大把鹽。」

對經濟可能產生什麼衝擊？

歐洲經濟備受俄烏戰爭打擊，主因是過於倚賴俄國能源。相形之下，萬一為了台灣而起衝突，對美國經濟將導致影響更深遠的後果。

這是因為台灣與中國往來關係密切，萬一兩岸爆發衝突，對供應鏈的擾亂程度不堪設想。台灣在數位經濟中扮演關鍵角色，是半導體製造重鎮，所產的晶片用於從汽車到家電等不計其數的產品。

目前分析師的共識觀點是，美國或中國都需要晶片，因此都不樂見晶片供應斷鏈。然而，俄烏戰爭顯示，俄羅斯寧可受國際制裁、讓國內能源市場陷入動盪，也不惜一戰。在這種險惡的地緣政治背景下，台海爆發衝突的風險隨之升高，儘管這並非分析師眼中最可能發生的情況。

數十年來的全球化已在美中之間建立起密切的互動關係，使今天的「新冷戰」與美國與蘇聯的「冷戰」情況大不相同。因此，「完全脫鉤」被視為不太可能發生。

投資人會受什麼影響？

答案要看北京有何反應，不僅要觀察接下來這幾天，也要看未來數月的發展。

萬一炮轟台灣海峽，或中共軍機飛越台灣島上空，可能是衝突急劇升級的訊號；若是加強文攻武嚇，放話猛批之餘也密集進行軍事演習，甚至對波洛西及其率領的訪問團成員採取制裁行動，則大致可視為象徵性的警告，不太可能在更廣大的市場掀起驚濤駭浪。

投資人最擔心的風險，是撥錯算盤或擦槍走火演變成更大的衝突。多數人不認為會起軍事衝突，但萬一真的爆發衝突，基於兩大經濟體規模之大和雙邊關係之深，一切都將改觀。

霸菱首席全球策略師暨霸菱投資智庫主管柯睿思（Christopher Smart）說：「投資人必須明白在這種美中關係下經商的風險。」他認為，兩國都更可能把經濟關係「武器化」，不論是就貿易、投資、金融而言皆然，升高企業和投資人淪為夾心餅左右為難的風險。