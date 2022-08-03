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波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

波洛西訪台引效尤？中駐英大使：奉勸不要跟著美國玩火

記者黃雅慧／即時報導
中國駐英大使鄭澤光2日奉勸英方不要被美國帶偏節奏。（取材自中國駐大不列顛及北愛爾蘭聯合王國大使館）
中國駐英大使鄭澤光2日奉勸英方不要被美國帶偏節奏。（取材自中國駐大不列顛及北愛爾蘭聯合王國大使館）

聯邦眾院議長波洛西（Nancy Pelosi，另譯裴洛西）旋風訪台，可能群起效尤。據英媒衛報1日消息，英國下議院外交事務委員會計畫在今年11月或12月初訪問台灣。對此，中國駐英大使鄭澤光於2日中外記者會上表示，奉勸英方不要低估台灣問題的高度敏感性，不要跟著美國玩火，因為「玩火必自焚」。

鄭澤光提到，希望英國方面不要被美國帶偏節奏、跟風效仿。中英兩國在1972年3月13日發表中英關於互換大使的聯合公報，英方在公報中明確表示承認中方關於台灣是中國一個省的立場，並承諾僅和台灣保持非官方關係。這個公報是中英建立和發展外交關係的政治基礎和前提條件，英方必須嚴格恪守。

他指出，無論所謂「助台自衛」，還是派議員訪台，都嚴重違反一個中國原則和中英聯合公報規定，嚴重干涉中國內政，也必將給中英關係帶來嚴重後果。英方對此是清楚的。

鄭澤光也強調，希望其他國家認清台灣問題的高度敏感性，恪守對一個中國原則的承諾，在涉台問題上謹言慎行，不要附和、效仿美國的錯誤行徑，以維護雙邊關係健康穩定發展。

對於波洛西訪台及中方反應，中方會否重新考慮支持俄羅斯在烏克蘭戰爭，鄭澤光指出，中方在烏克蘭問題上立場是明確且一貫，將根據事情本身的是非曲直決定立場，並主張和平解決國際爭端，與此同時，各方的安全關切都應得到承認和妥善處理。而台灣問題和烏克蘭問題有本質區別。台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。

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