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波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

和蔡英文閉門會談台美貿易協定 波洛西：可能且快了

記者程遠述／台北報導
聯邦眾院議長波洛西和蔡英文總統，閉門會談約50分鐘後接受媒體提問。（取材自外交部直播頻道）
聯邦眾院議長波洛西和蔡英文總統，閉門會談約50分鐘後接受媒體提問。（取材自外交部直播頻道）

聯邦眾院議長波洛西（Nancy Pelosi，另譯裴洛西）及國會議員訪問團台北時間2日晚間抵台，3日波洛西到總統府會晤蔡英文總統。波洛西在和蔡英文閉門會談約50分鐘後表示，雙方討論了深化台美夥伴關係的機會，經濟方面則談到台美相關貿易協定是「可能且快了(soon and possible)」。

蔡英文則是在閉門會談後向媒體重申，感謝訪團在這麼具有挑戰性的狀況下來台，表達對台灣堅定的支持，她也告訴波洛西「我們（台灣）致力於維持現狀」，且台灣對建設性的對話一直抱持開放態度，將持續和相關夥伴合作，實現區域和平穩定。

波洛西3日早上身穿藍色上衣、藍色鞋子及口罩，搭配白色套裝到總統府，接受蔡英文頒贈勳章致詞時數度大笑，也顯現波洛西的隨和及好心情。波洛西獲勳後則和蔡英文進行了約50分鐘的閉門會談，會後才接受媒體提問。

而在媒體提問前波洛西主動向媒體表示，在雙方的雙邊談話中，和蔡英文討論包括安全、經濟和政府治理等議題，除了如何讓台美關係更強健，經濟方面則談到雙方可能很快會有貿易協定(a trade agreement that might be possible and soon)，也對台灣在新冠肺炎疫情中的防疫好表現致敬。

波洛西指出，支持台灣能成為美國印太經濟架構戰略中的一份子，因此也想要雙方能透過經濟、安全的方案及貿易協定，建立不同的合作組合，希望這些都能很快實現。

波洛西強調，透過這次訪問台灣，能傾聽和學習，比沒來台之前更能完整了解台灣，討論台美如何就雙方都想要台灣達成的目標、共同更有效率去達成。

波洛西也表示，「台灣關係法」是台、美之間的重要連結，能藉此推進雙方的共同利益，在尊重「一中政策(One China Policy)」的同時，因為台灣捍衛自由，美國與台灣的團結比過去任何時刻都重要。

波洛西 蔡英文 眾院

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